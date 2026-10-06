Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, dezvăluiri despre legătura specială pe care o are cu frații ei mai mari

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan („Emma de la ZU”) a vorbit cu deschidere despre familia ei și despre legătura extrem de strânsă pe care o păstrează cu frații ei mai mari. Crescută într-o familie unită, Emma a împărtășit amintiri dragi din copilărie, vorbind despre rolul pe care frații ei l-au avut în formarea sa, despre sfaturile primite de-a lungul timpului și despre modul în care continuă să se sprijine necondiționat la fiecare pas.

Marti, 06.10.2026, 17:45