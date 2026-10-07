Furnicuțele 2026. Fiul lui Benny Adegbuyi, în platou! Ce a spus despre tatăl lui și ce surpriză au avut prin video call

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Fiul lui Benny Adegbuyi a fost prezent în emisiune, unde a vorbit cu multă mândrie și afecțiune despre tatăl său, dezvăluind cum îl vede din postura de campion, dar mai ales din cea de părinte. Surpriza serii a fost însă completată de intrarea prin video call a tatălui lui Benny, aflat în Nigeria.

Miercuri, 07.10.2026, 18:22