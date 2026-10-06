Furnicuțele 2026. Jocul scenariilor neașteptate! Emma Ștefan a potrivit vedetele cu situațiile de pe cartonaș
Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan a acceptat o nouă provocare în platou și a jucat un joc amuzant de asociere: a trebuit să combine diverse vedete cunoscute cu situațiile ipotetice extrase de pe cartonașe. Fiecare cartonaș a adus scenarii surprinzătoare, iar alegerile făcute de Emma, alături de argumentele și reacțiile ei spontane, au creat momente amuzante.
Marti, 06.10.2026, 18:55