Furnicuțele 2026. Jocul scenariilor neașteptate! Emma Ștefan a potrivit vedetele cu situațiile de pe cartonaș

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan a acceptat o nouă provocare în platou și a jucat un joc amuzant de asociere: a trebuit să combine diverse vedete cunoscute cu situațiile ipotetice extrase de pe cartonașe. Fiecare cartonaș a adus scenarii surprinzătoare, iar alegerile făcute de Emma, alături de argumentele și reacțiile ei spontane, au creat momente amuzante.

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