Furnicuțele 2026. Legătura specială dintre doi uriași din kickboxing. Ce spune Rico Verhoeven despre Benny Adegbuyi

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Campionul mondial la categoria grea, Rico Verhoeven, a transmis un mesaj plin de apreciere și căldură pentru luptătorul român Benny Adegbuyi. Deși au fost rivali în ringul Glory și s-au înfruntat în meciuri memorabile pentru titlu, cei doi au dezvoltat de-a lungul timpului o prietenie extrem de strânsă, antrenându-se împreună și susținându-se reciproc.

Miercuri, 07.10.2026, 17:12