Furnicuțele 2026. Marian Godină dezvăluie motivul pentru care a ales Poliția. Ce l-a atras la această meserie

Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină explică motivele reale care l-au determinat să urmeze o carieră în poliție și să îmbrace uniforma de om al legii. Invitatul mărturisește că, pe lângă atracția pe care o avea încă din copilărie pentru uniforma de polițist, principalul argument a fost înclinația sa nativă spre a face dreptate și dorința de a aplica legea corect.

Joi, 11.06.2026, 18:39