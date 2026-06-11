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Furnicuțele 2026. Marian Godină dezvăluie motivul pentru care a ales Poliția. Ce l-a atras la această meserie

Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină explică motivele reale care l-au determinat să urmeze o carieră în poliție și să îmbrace uniforma de om al legii. Invitatul mărturisește că, pe lângă atracția pe care o avea încă din copilărie pentru uniforma de polițist, principalul argument a fost înclinația sa nativă spre a face dreptate și dorința de a aplica legea corect.
Joi, 11.06.2026, 18:39
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”Ești greu de iubit, Valentin Sanfira?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Ești greu de iubit, Valentin Sanfira?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 11.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Marian Godină! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Marian Godină! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Joi, 11.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Oase îl pune la încercare pe Marian Godină: Reușește să nu clipească în spatele panoului de plexiglas?

Furnicuțele 2026. Oase îl pune la încercare pe Marian Godină: Reușește să nu clipească în spatele panoului de plexiglas?

Logo show Joi, 11.06.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Marian Godină vs. Oase, „meci” de fotbal ! Cine a marcat cele mai multe goluri

Furnicuțele 2026. Marian Godină vs. Oase, „meci” de fotbal ! Cine a marcat cele mai multe goluri

Logo show Joi, 11.06.2026, 18:29 Furnicuțele 2026. Marian Godină, despre perioada adolescenței: „Chiuleam mult, dar aveam potențial”

Furnicuțele 2026. Marian Godină, despre perioada adolescenței: „Chiuleam mult, dar aveam potențial”

Logo show Joi, 11.06.2026, 18:13 Furnicuțele 2026. Marian Godină, provocare extremă! Intră în cada cu gheață sub tirul întrebărilor lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Marian Godină, provocare extremă! Intră în cada cu gheață sub tirul întrebărilor lui Denise Rifai

Logo show Joi, 11.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Diferența dintre Marian Godină din online și cel din viața reală: „Sunt mai timid!”

Furnicuțele 2026. Diferența dintre Marian Godină din online și cel din viața reală: „Sunt mai timid!”

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:34 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:25 Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

Logo show Joi, 11.06.2026, 16:04 Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 11.06.2026, 15:50
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