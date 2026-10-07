Furnicuțele 2026. Povestea de familie a lui Benny Adegbuyi! El și sora lui, Patricia, rememorează anii copilăriei

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mama lor româncă și tatăl lor nigerian, venit să studieze în România, s-au cunoscut în anii studenției, iar din dragostea lor au venit pe lume Benny Adegbuyi și sora lui, Patricia. Cei doi frați au rememorat în detaliu anii copilăriei, vorbind despre momentele frumoase crescând împreună, despre legătura puternică din familie, dar și despre provocările pe care le-au depășit de-a lungul timpului.

Miercuri, 07.10.2026, 18:00