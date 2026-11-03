Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a vrut să studieze Medicina, a făcut Dreptul și a ajuns artistă: „Mult timp investit!”
Episodul 40 din data de 3 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sanda Ladoși povestește despre alegerile care i-au marcat parcursul profesional. Deși s-a gândit inițial să urmeze Medicina, artista a studiat Dreptul, iar în cele din urmă și-a construit o carieră în muzică. Află cum privește acum toate experiențele și timpul investit în fiecare dintre aceste direcții.
Marti, 03.11.2026, 17:15