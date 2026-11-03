Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Episodul 40 din data de 3 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sanda Ladoși rememorează divorțul părinților, care a avut loc când ea avea 18 ani, și deciziile înțelepte pe care aceștia le-au luat pentru a o proteja. Artista vorbește și despre boala gravă a tatălui său, diagnosticat cu un cancer galopant, dar și despre propria viață de familie și dificultățile întâmpinate în drumul spre a deveni mamă.

Marti, 03.11.2026, 18:00