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Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Episodul 40 din data de 3 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sanda Ladoși rememorează divorțul părinților, care a avut loc când ea avea 18 ani, și deciziile înțelepte pe care aceștia le-au luat pentru a o proteja. Artista vorbește și despre boala gravă a tatălui său, diagnosticat cu un cancer galopant, dar și despre propria viață de familie și dificultățile întâmpinate în drumul spre a deveni mamă.
Marti, 03.11.2026, 18:00
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Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:41 Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:41 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, provocată la un joc ca la bâlci! Ce premiu a reușit să câștige

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, provocată la un joc ca la bâlci! Ce premiu a reușit să câștige

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:21 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a vrut să studieze Medicina, a făcut Dreptul și a ajuns artistă: „Mult timp investit!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a vrut să studieze Medicina, a făcut Dreptul și a ajuns artistă: „Mult timp investit!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși s-a întors la Teatrul de Revistă. Artista spune ce moment i-a definit cariera

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși s-a întors la Teatrul de Revistă. Artista spune ce moment i-a definit cariera

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, tot mai apropiați! Se naște o nouă poveste de iubire?

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, tot mai apropiați! Se naște o nouă poveste de iubire?

Logo show Marti, 03.11.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Radu și Alexandra, discuții despre viața împreună în afara casei. Ce planuri au

Mireasa, sezonul 14. Radu și Alexandra, discuții despre viața împreună în afara casei. Ce planuri au

Logo show Marti, 03.11.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Anastasia, replică dură pentru Beleuț: „Nimeni nu are nevoie de sfaturile tale!”

Mireasa, sezonul 14. Anastasia, replică dură pentru Beleuț: „Nimeni nu are nevoie de sfaturile tale!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 15:25
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