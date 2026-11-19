Furnicuțele 2026. Virgil Ianțu, amintiri din copilăria petrecută într-o familie de preot: „Se râdea mult la noi în casă!”

Episodul 51 din data de 19 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Virgil Ianțu a rememorat momente din copilăria sa și a vorbit despre atmosfera din familia în care a crescut, avându-l ca tată pe un preot. „Se râdea mult la noi în casă!”, își amintește prezentatorul, care a povestit și cum a ajuns să studieze vioara și ce rol a avut muzica în parcursul său.

Joi, 19.11.2026, 17:35