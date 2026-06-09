Furnicuțele 2026. Zoia Alecu, dezvăluiri despre prietenia cu Crina Mardare: „Am muncit 2 ani să-mi omogenizez vocea cu a ei”

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Invitată specială în platou, marea artistă Zoia Alecu aduce la lumină amintiri fabuloase din perioada de aur în care împărțea scena cu buna ei prietenă, Crina Mardare. Cu multă sinceritate și umor, Zoia povestește despre provocările muzicale de la începuturi, mărturisind că a avut nevoie de doi ani de muncă intensă pentru a-și omogeniza perfect vocea cu cea a Crinei în armoniile trupei. Dincolo de perfecțiunea din studio, cele două legende ale muzicii românești dă cărțile pe față și dezvăluie detalii savuroase din culise: cine este cu adevărat partea cea mai zăpăcită și imprevizibilă.

Marti, 09.06.2026, 18:08