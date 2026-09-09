Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre relația cu fiul său din Germania. Cum țin legătura cu ajutorul telefoniei de la DIGI.

Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, care locuiește în Germania, și despre felul în care reușesc să rămână conectați chiar dacă sunt despărțiți de distanță.

Ovidiu Lipan Țăndărică comunică cu fiul său care trăiește în Germania cu ajutorul telefoniei de la DIGI

Artistul a făcut dezvăluirile în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a fost provocat să vorbească despre familie, dar și despre modul în care folosește telefonul.

Cătălin Măruță a remarcat apropierea dintre artist și fiul său și l-a întrebat dacă cei doi vorbesc des la telefon. Ovidiu Lipan Țăndărică a confirmat și a dezvăluit că discuțiile lor au loc inclusiv prin apeluri video.

„Da, pe video”, a spus artistul, semn că tehnologia îi ajută să păstreze legătura cu fiul său aflat în Germania. Telefonul devine astfel un mijloc important prin care cei doi pot comunica și pot fi la curent cu ceea ce se întâmplă în viețile lor, chiar dacă nu se află în aceeași țară.

Discuția a continuat într-o notă mult mai amuzantă atunci când una dintre Furnicuțe l-a întrebat pe Ovidiu Lipan Țăndărică ce aplicație deschide prima dată atunci când își verifică telefonul. Răspunsul artistului a stârnit zâmbete.

Prima oprire este Instagram, unde recunoaște că este curios să vadă cine i-a urmărit poveștile.

Artistul a continuat gluma și a mărturisit că primește în special reacții din partea femeilor: „Devine interesante și numai like-uri de la doamne am”.

Telefonul nu pare însă să fie nelipsit de lângă el. Întrebat dacă îl ține aproape de pernă atunci când doarme, Ovidiu Lipan Țăndărică a răspuns categoric că nu.

Mai mult, explicația sa i-a amuzat pe cei prezenți în platou. Artistul a povestit că locuiește într-un apartament de tip studio și că preferă spațiile cât mai deschise, fără multe uși. Telefonul îl lasă în living, iar apoi merge dintr-o parte în alta a locuinței.

Astfel, dincolo de glumele din platou, telefonia de la DIGI rămâne pentru Ovidiu Lipan Țăndărică un instrument important de comunicare, mai ales pentru legătura cu fiul său din Germania.