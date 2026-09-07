Ioana Năstase a oferit primele declarații după conflictul cu soțul ei, Ilie Năstase, în urma căruia au intervenit polițiștii. Vizibil obosită la ieșirea de la Poliția Năvodari, aceasta nu a dorit să ofere prea multe detalii despre cele întâmplate.

Ioana Năstase rupe tăcerea după conflictul cu Ilie Năstase! Prima reacție după ce polițiștii au intervenit | Instagram

Ioana și Ilie Năstase trec printr-o nouă perioadă tensionată. În seara zilei de 6 septembrie, polițiștii din Năvodari au fost sesizați cu privire la un conflict verbal între cei doi soți. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, femeia a reclamat că soțul său i-ar fi adresat injurii și amenințări.

Ioana Năstase rupe tăcerea după conflictul cu Ilie Năstase

La o zi după incident, Ioana Năstase a fost surprinsă la ieșirea din sediul Poliției Năvodari. Soția fostului mare tenismen a mărturisit că este foarte obosită și că, pentru moment, nu poate vorbi pe larg despre situația prin care trece.

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Întrebată dacă Ilie Năstase ar fi amenințat-o sau dacă i-ar fi vorbit urât, Ioana a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost vorba despre mai multe lucruri, fără să ofere însă alte amănunte.

„Mai multe… Îmi cer scuze, sunt foarte obosită. Nu pot să vorbesc mai mult”, a declarat Ioana Năstase pentru Ziua de Constanța.

Polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu

Conform informațiilor oficiale furnizate de IPJ Constanța, sesizarea a fost făcută pe 6 septembrie, în jurul orei 20:40. Femeia le-ar fi spus oamenilor legii că între ea și soțul său exista deja o situație conflictuală, dar că până atunci nu sesizase Poliția.

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În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că exista un risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.