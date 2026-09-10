Premiera sezonului 12 Hello Chef - Nebunie în bucătărie aduce noi provocări culinare, începând cu sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 14.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Începând de sâmbătă, 12 septembrie, bucătăria capătă un strop de nebunie! Chef Roxana Blenche și Chef Samuel le Torriellec se întorc la duelurile gastronomice, transformând orice farfurie într-un adevărat spectacol. Hello Chef revine cu o explozie de culori, gusturi și imaginație culinară, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 14.00.

Premiera sezonului 12 Hello Chef - Nebunie în bucătărie aduce noi provocări culinare

Gustul se întâlnește cu spectacolul în această toamnă, iar fiecare farfurie devine o provocare. Chef Roxana Blenche și Chef Samuel le Torriellec se întorc la bancul de lucru și dau startul unei competiții delicioase, deschizându-și propriul dinner american. După un sezon plin de nostalgie și emoție, aceștia vor da frâu imaginației la Nebunie în bucătărie, prin contrucții vizuale elaborate, combinații surprinzătoare de arome și plating-uri de restaurante fine dining.

Îndrăgitele gazde ale emisiunii vor avea și o miză nouă – preparatul lor trebuie să câștige votul invitatului pentru a primi locul în meniul dinerului. Astfel, publicul va avea parte de burgeri spectaculoși, deserturi impresionante, reinterpretări fusion și efectul WOW, într-un univers care va combina distracția cu preparate delicioase, oferind o experiență completă și distractivă.

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“Sezonul 12 Hello Chef aduce competiția pe culmi înalte: ne vom duela așa cum știm cel mai bine, prin gusturi, arome și farfurii. Edițiile vin cu un vibe retro, cool, cu inspirație americană, astfel că le vom face tuturor poftă să ni se alăture în această Nebunie în bucătărie.”, declară Chef Roxana Blenche, iar Chef Samuel le Torriellec adaugă: “Ne bucurăm să ne întoarcem cu un nou sezon al emisiunii care transformă preparatele în artă. După cum mă știți, mă distrez la maximum atunci când există o competiție, așa că vă puteți aștepta la scântei, reacții WOW și râsete! Lăsați energia molipsitoare să vă curprindă și veniți alături de noi!”.

În plus, invitații vor aduce sarea și piperul în bucătărie. Nelu Cortea, Maurice Munteanu, Adi Nartea, Oana Zara și Bogdan Medvedi, Capet, Alexandru Sautner, Tina Duceac și Costi Max se vor alătura chefilor într-un sezon în care imaginația nu are limite. Doi chefi, două farfurii, și un singur loc în meniul restaurantului lor nebun. Cine va avea preparatele câștigătoare?

Sezonul 12 Hello Chef - Nebunie în bucătărie poate fi urmărit începând de sâmbătă, de la ora 14.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.