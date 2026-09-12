Insula Iubirii, lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Serile de vineri aduc, în această toamnă, cel mai important motiv pentru a nu rata niciun minut în fața televizoarelor – sezonul MAXIM din show-ul fenomen Insula Iubirii! Ediția emisiunii de aseară a fost din nou lider detașat de audiență!

Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, a fost lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Ediția a fost lider detașat de audiență, însă, diseară, de la ora 20:00, cei de acasă au motive serioase pentru a fi atenți – flacăra ispitei se va aprinde, în premieră, în acest an!

Insula Iubirii, lider de audiență cu ediția din 11 septembrie 2026! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Revederea dintre cupluri a fost marcată de multe comentarii înțepătoare și de contre aruncate între parteneri și ispite. După prezentări care au scos la iveală insecurități, gânduri cu privire la ceea ce va urma și focuri ce nu se vor stinge curând, au urmat alegerile de date.

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Armina, cea care primise ghirlanda aurie, a decis să meargă la întâlnire cu Jaguarul, iar Marco, purtătorul de ghirlandă specială, a ales-o pe Gabriella să îi fie parteneră. Cele două ieșiri au fost total diferite – dacă Marco și ispita ar fi vrut să nu se mai termine, Armina și George au ales să rămână la discuții clare și la gândul că revin curând în vilă.

Seara a captivat și a adus povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 29.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 4.7 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:54, aproape 1 milion de telespectatori erau captivați de cele întâmplate.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 23.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.3 puncte de rating și 27.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

După primele date-uri, diseară este timpul ca și ceilalți să afle ce le-a pregătit Thailanda pentru prima ieșire din case. Se va lăsa cu multe glume, înțepături și peisaje superbe, care le vor câștiga rapid amintirile. Însă, mai departe de atât, vor putea apărea și primele conexiuni reale?

Dacă aseară, primele răsunete ale cutiei cu surprize au adus lacrimi, emoțiile cresc diseară și ating apogeul, când în curtea din vila fetelor se va aprinde flacăra ispitei. Fiecare dintre cele cinci partenere va spera că nu este vorba despre omul iubit, însă bonfire-ul va răspunde rapid la întrebări.

Ce le va spune Radu Vâlcan, după ce vor păși pe podul care a simțit fiecare gând, fiecare lacrimă sau fiecare împăcare? Să fie vorba despre o limită deja încălcată? Sunt întrebări importante, care își vor găsi răspuns, doar de la ora 20:00!

​Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!