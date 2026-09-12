Antena Căutare
Home Insula Iubirii Insula Iubirii, lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Insula Iubirii, lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Serile de vineri aduc, în această toamnă, cel mai important motiv pentru a nu rata niciun minut în fața televizoarelor – sezonul MAXIM din show-ul fenomen Insula Iubirii! Ediția emisiunii de aseară a fost din nou lider detașat de audiență!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 10:03 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 10:10
Galerie
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, a fost lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Ediția a fost lider detașat de audiență, însă, diseară, de la ora 20:00, cei de acasă au motive serioase pentru a fi atenți – flacăra ispitei se va aprinde, în premieră, în acest an!

Insula Iubirii, lider de audiență cu ediția din 11 septembrie 2026! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor

Revederea dintre cupluri a fost marcată de multe comentarii înțepătoare și de contre aruncate între parteneri și ispite. După prezentări care au scos la iveală insecurități, gânduri cu privire la ceea ce va urma și focuri ce nu se vor stinge curând, au urmat alegerile de date.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat

Armina, cea care primise ghirlanda aurie, a decis să meargă la întâlnire cu Jaguarul, iar Marco, purtătorul de ghirlandă specială, a ales-o pe Gabriella să îi fie parteneră. Cele două ieșiri au fost total diferite – dacă Marco și ispita ar fi vrut să nu se mai termine, Armina și George au ales să rămână la discuții clare și la gândul că revin curând în vilă.

Seara a captivat și a adus povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 29.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 4.7 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:54, aproape 1 milion de telespectatori erau captivați de cele întâmplate.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 23.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.3 puncte de rating și 27.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

După primele date-uri, diseară este timpul ca și ceilalți să afle ce le-a pregătit Thailanda pentru prima ieșire din case. Se va lăsa cu multe glume, înțepături și peisaje superbe, care le vor câștiga rapid amintirile. Însă, mai departe de atât, vor putea apărea și primele conexiuni reale?

Dacă aseară, primele răsunete ale cutiei cu surprize au adus lacrimi, emoțiile cresc diseară și ating apogeul, când în curtea din vila fetelor se va aprinde flacăra ispitei. Fiecare dintre cele cinci partenere va spera că nu este vorba despre omul iubit, însă bonfire-ul va răspunde rapid la întrebări.

Ce le va spune Radu Vâlcan, după ce vor păși pe podul care a simțit fiecare gând, fiecare lacrimă sau fiecare împăcare? Să fie vorba despre o limită deja încălcată? Sunt întrebări importante, care își vor găsi răspuns, doar de la ora 20:00!

+1
Mai multe fotografii

​Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Francesca Sarao de la Insula Iubirii, probleme cu sarcina cu o lună înainte să nască. Ce au descoperit medicii la ultimu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile
Observatornews.ro Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui, Bianca, a clacat psihic!
Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui, Bianca, a clacat psihic!
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist?
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist? Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta... Redactia.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x