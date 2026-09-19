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Ce spune Lorenzo despre apropierea dintre Natasha și Narcis la Insula Iubirii. „O interacțiune…”

Lorenzo a urmărit primele imagini cu Natasha în cadrul bonfireului, acolo unde a observat mici detalii care puteau fi trecute cu vederea.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 17:21 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 21:01
Ce spune Lorenzo despre apropierea dintre Natasha și Narcis la Insula Iubirii. „O interacțiune…” | antena 1
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Lorenzo a privit cu atenție imaginile în care Natasha apare alături de Narcis, totul la primul bonfire Reacția lui a fost una calmă. Concurentul nu a considerat că între cei doi s-a întâmplat ceva care să depășească limitele unei interacțiuni obișnuite și a mărturisit că nu are motive să fie deranjat de ceea ce a văzut.

Ce spune Lorenzo despre apropierea dintre Natasha și Narcis la Insula Iubirii

Narcis a fost curios să afle mai multe despre Natasha și a început să îi pună diverse întrebări. La un moment dat, acesta i-a ridicat mâna pentru a putea vedea mai bine tatuajele pe care le are concurenta.

Gestul și conversația dintre cei doi au fost urmărite de Lorenzo, care a încercat să privească situația fără să tragă concluzii pripite. Pentru el, ceea ce a văzut nu reprezintă un motiv de îngrijorare și nici nu consideră că Natasha ar fi depășit vreo limită în interacțiunea cu Narcis.

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„Nu văd să fi întrecut vreo limită. O interacțiune normală, nimic deplasat”, a spus Lorenzo după ce a urmărit imaginile.

Concurentul a precizat că nu are nimic de obiectat în legătură cu momentul respectiv și că gesturile lui Narcis nu l-au deranjat. Faptul că acesta i-a ridicat mâna Natashei pentru a-i vedea tatuajele a fost privit de Lorenzo mai degrabă ca un gest firesc, în contextul unei conversații între doi oameni care încearcă să se cunoască.

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„N-am nimic de obiectat, nu mă deranjează”, a adăugat Lorenzo, demonstrând că preferă să analizeze imaginile fără să le acorde o semnificație mai mare decât consideră că au.

Lorenzo și reacția asupra imaginilor cu Natasha

Atitudinea lui a fost una relaxată, chiar dacă experiența de pe insulă poate pune la încercare relațiile concurenților. Lorenzo pare să fie atent la modul în care evoluează lucrurile, însă, cel puțin după imaginile văzute la primul bonfire, nu consideră că există un motiv concret pentru care să își schimbe părerea despre Natasha.

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Interacțiunea dintre Natasha și Narcis a fost, pentru Lorenzo, un moment lipsit de gesturi care să îi ridice semne de întrebare. El a ales să se concentreze pe ceea ce a văzut efectiv: o conversație, întrebări despre tatuajele Natashei și un gest prin care Narcis a încercat să le observe mai bine.

După vizionarea imaginilor, Lorenzo a rămas relaxat și așteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile pe parcursul experienței. Pentru moment, concurentul nu consideră că între Natasha și Narcis s-a întâmplat ceva care să îi dea motive de îngrijorare.

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