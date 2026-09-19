Într-o discuție sinceră la bonfire, Lorenzo i-a spus lui Radu că Natasha suferă de probleme de sănătate și este nevoită să ia anumite pastile. Despre ce este vorba.

Lorenzo a dezvăluit că Natasha se confruntă cu probleme de sănătate. „Ia pastile când…” | antena 1

Lorenzo a făcut o dezvăluire despre iubita lui, Natasha, în cadrul experienței de pe Insula Iubirii. Concurentul a povestit că aceasta se confruntă cu o problemă de sănătate și că, în momentele în care este foarte stresată, ia medicamente pentru inimă.

Lorenzo a dezvăluit că Natasha se confruntă cu probleme de sănătate

Mărturisirea lui a atras atenția, mai ales în contextul în care experiența din emisiune vine cu numeroase situații tensionate și încărcate emoțional.

Potrivit declarațiilor lui Lorenzo, Natasha are nevoie să își administreze tratamentul atunci când trece prin perioade de stres. El a făcut această precizare în timp ce vorbea despre iubita sa și despre modul în care aceasta reacționează în situații care îi provoacă emoții puternice.

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Subiectul sănătății Natashei a fost unul destul de sensibil, iar informațiile oferite de Lorenzo i-au uimit pe colegii săi la bonfire. Concurentul s-a limitat la a explica faptul că iubita sa ia pastile pentru inimă atunci când este stresată.

Relația celor doi este pusă la încercare de experiența de pe insulă. Concurenții sunt separați și trebuie să gestioneze situații care le pot provoca gelozie, îndoieli sau emoții puternice. În acest fel, Lorenzo pare să fie atent inclusiv la modul în care astfel de momente o pot afecta pe Natasha.

Reacția lui Lorenzo la imaginile cu Natasha

Pentru Natasha, participarea la o experiență precum Insula Iubirii poate veni cu numeroase momente de tensiune, însă ulterior a arătat că se poate destinde alături de fete și ispitele masculine.

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De altfel, Lorenzo a urmărit la bonfire mai multe imagini cu Natasha și cu ispitele masculine din casa fetelor. Reacția lui a fost, în alte momente, una mai degrabă calmă, însă acesta a recunoscut că este atent la comportamentul iubitei sale și la evoluția lucrurilor dintre ei.

Dezvăluirea despre problemele de sănătate ale Natashei adaugă astfel o nouă dimensiune poveștii lor de pe insulă și curiozității telespectatorilor.