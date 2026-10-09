Armina a fugit din vila fetelor de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat după ce echipa a observat că lipsește

Armina a fost protagosita unui moment tensionat în perimetrul vilei fetelor. În ediția de pe 9 octombrie de Insula Iubirii, soția lui Marcel a încălcat regulamentul și a plecat din zona în care se desfășoară activitatea emisiunii.

Aflată singură pe plajă la apus, Arminei i s-a părut o idee bună să plece la plimbare, în afara perimetrului permis. Echipa a intervenit și a plecat în căutarea Arminei, iar spiritele au fost foarte agitate.

Reporterii și mai multe ispite masculine au pornit după Armina, care nu se mai zărea și în cele din urmă au găsit-o și au rugat-o să se întoarcă în vilă. Soția lui Marcel a devenit recalcitrantă la intervenția lui Eduard.

„Vreau să mă plimb! Acolo n-ai voie! Acolo n-ai voie! Nu mă interesează perimentrul tău! Tu nu înțeleg ce cauți aici! Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!”, i-a spus Armina lui Eduard.

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Armina a fugit din vila fetelor de la Insula Iubirii

La întoarcerea în vilă, Arminei i s-a explicat că trebuie să respecte niște reguli.

„Aveam un dor de el extrem de mare. Am văzut că nu era nimeni atent la mine și m-am strecurat. M-am gândit că încalc niște reguli, dar n-am mai putut. Am zis că decât să o iau razna, mai bine încerc”, a spus Armina la testimoniale.

Gestul Arminei a fost dezbătut de cei aflați în vilă.

„Mi se pare un teatru ieftin. Cum se face că toată supărarea și drama vin după ce le-am adus eu pozele de la bonfire?”, a spus Nattasha Black, în timp ce Jaguarul i-a înțeles gestul, considerând că a ajuns la capătul răbdării.

Fuga Arminei a fost difuzată în ediția de pe 9 octombrie 2026 de Insula Iubirii, show care face parte din programul TV Antena 1.

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Momentul din această seară a venit după o perioadă în care Armina a avut parte de momente în care a simțit că nu se adaptează în Thailanda, alături de celelalte fete și de ispitele masculine. Și-a exprimat nemulțumirile legate de companie, muzică, atmosferă, depărtarea de Miți, șopârlele de pe insulă și alte elemente care au enervat-o.

După ce a văzut în ediția trecută de Insula Iubirii niște fotografii cu Marcel și ispita Frankie în ipostaze apropiate, Armina a încercat inițial să-și păstreze calmul, dar ulterior a arătat că imaginile nu i-au fost tocmai indiferente și a spus că nu mai vrea să stea în emisiune: „Am primit poze cu băieții, cu ispitele. (...) Niște ipostaze mai așa. Nu neapărat că m-au deranjat, dar eu, una, să fiu sinceră, eu nu stăteam în ipostazele alea. Adică nu mă obligă nimeni să stau cum nu vreau. Poți să-mi zică toți din staff: «Stai așa», dacă eu nu vreau să stau, nu stau”, i-a mărturisit Armina fetei de la machiaj.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.