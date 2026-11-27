Un val puternic de gripă pune presiune pe spitalele din Anglia, unde numărul pacienților internați a crescut rapid în ultimele săptămâni.

Un val de gripă pune presiune pe spitalele din Europa! Cazurile aproape s-au dublat și în România. Ce simptome trebuie urmărite | Shutterstock

Reprezentanții sistemului public de sănătate britanic avertizează că urmează o perioadă dificilă, iar unele unități medicale au reintrodus purtarea măștilor pentru a limita răspândirea virusurilor respiratorii.

Un val de gripă pune presiune pe spitalele din Europa!

Situația este un semnal de atenție și pentru românii care se pregătesc să intre în sezonul rece, când infecțiile respiratorii circulă mai intens.

Potrivit datelor Agenției pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), rata internărilor pentru gripă în Anglia a ajuns la 9 cazuri la 100.000 de locuitori săptămâna trecută, față de 5 cazuri în intervalul anterior. Prin comparație, în aceeași perioadă din 2025, indicatorul era de 4,9 cazuri la 100.000 de persoane. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în această perioadă a lunii noiembrie în ultimul deceniu, potrivit instituției.

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Sir Jim Mackey, directorul executiv al NHS England, a avertizat că spitalele se apropie de un „val teribil de gripă”. Acesta a povestit că, în timpul unei vizite recente într-o unitate medicală, a fost nevoit să poarte mască, după ce personalul a observat o circulație mai intensă a virusurilor respiratorii.

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Care sunt simptomele gripei și când trebuie să cerem ajutor

Gripa se poate instala brusc, iar manifestările sunt, de regulă, mai intense decât cele ale unei răceli obișnuite. Printre simptome se numără febra ridicată, durerile musculare, oboseala accentuată, tusea seacă, durerile în gât și de cap, dar și lipsa poftei de mâncare sau tulburările de somn. La copii pot apărea și dureri de urechi, ochi iritați ori ganglioni umflați.

În România, ca și în Marea Britanie, persoanele care prezintă astfel de simptome ar trebui să evite contactul apropiat cu ceilalți și să ceară sfatul medicului, mai ales dacă fac parte dintr-o categorie vulnerabilă. Dificultățile de respirație, durerea bruscă în piept sau agravarea rapidă a stării generale impun evaluare medicală de urgență.

Vaccinarea, importantă mai ales pentru persoanele vulnerabile

Autoritățile britanice insistă asupra vaccinării antigripale. Până la 22 noiembrie, doar 34,2% dintre persoanele sub 65 de ani cu anumite afecțiuni cronice, eligibile pentru vaccin, se imunizaseră. În cazul adulților de peste 65 de ani, procentul era de 67,6%.

Specialiștii atrag atenția că gripa poate provoca forme grave, în special în cazul persoanelor cu boli pulmonare, hepatice sau neurologice, diabet ori imunitate scăzută. Recomandarea este relevantă și pentru românii care se încadrează în aceste categorii: aceștia pot discuta cu medicul de familie despre vaccinarea antigripală și despre măsurile potrivite de protecție.

Pentru a reduce riscul de infectare, sunt recomandate spălarea frecventă a mâinilor, acoperirea gurii și nasului la tuse sau strănut și rămânerea acasă atunci când apar febra și simptomele respiratorii. Informațiile despre creșterea internărilor din Anglia au fost publicate de Sky News, pe baza datelor UKHSA.