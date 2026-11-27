De Ziua Națională, Antena Stars le propune telespectatorilor o zi dedicată României, oamenilor săi și poveștilor care ne aduc mai aproape de rădăcini.

De la muzică și tradiții autentice, până la întâlniri emoționante și materiale speciale, programele pregătite pentru 1 Decembrie aduc în prim-plan frumusețea spiritului românesc și bucuria de a aparține aceleiași țări.

Știrile Antena Stars deschid ziua de sărbătoare, de la ora 11.00, cu o ediție specială prezentată de Marius Niță. În platou vor fi prezenţi îndrăgita Mirabela Dauer și chef Joseph Hadad. Telespectatorii vor urmări transmisiuni live și imagini de la Parada Națională, dar și materiale speciale: povestea unui pilot cu zeci de mii de ore de zbor, întâlnirea cu designerul care a argintat oglinzile pentru Catedrala Mântuirii Neamului, transmisiuni de la petrecerile artiștilor, dar şi interviuri de la concertul artistului Valentin Sanfira.

Sărbătoarea continuă la Viața fără filtru, de la ora 13:30, unde Natalia Mateuț prezintă o ediție specială despre întoarcerea la origini și dorul de casă. Poveștile românilor plecați departe, tradițiile păstrate cu drag și locurile care ne definesc identitatea vor aduce emoție în casele telespectatorilor. Ediția include transmisiuni live de la parada organizată la Arcul de Triumf, din târgurile de Crăciun din București, dar și reportaje din ateliere de olărit și locuri în care se prepară celebra brânză de Horezu. Muzica va completa atmosfera prin întâlniri cu artiști îndrăgiți, precum Grigore Leșe. Un moment special va fi interpretarea Imnului României de către Antonia Bădoiu, copilul care va aduce în prim-plan emoția și mândria națională.

Petrecerea continuă de la ora 16:00, la Acces Direct, unde Mirela Vaida și Adrian Velea îi invită pe telespectatori să descopere România prin povești emoționante despre iubire, familie, dor și lecții de viață. Artiştii de muzică populară Adina Popovici și Mihai Sicoe întâlnesc un cuplu care sărbătorește 50 de ani de căsnicie, într-o discuție despre secretele unei relații trainice și înțelepciunea unei vieți petrecute împreună. Artista Ancuța Corlățan și familia sa au parte de o surpriză specială din partea socrilor stabiliți în Spania, o poveste care arată că dorul de România nu cunoaște granițe. Despre familie şi iubirea cu un soţ militar vorbeşte şi artista Andreea Spulber. Iar celebrul cofetar Emilian Miţă aduce povești fascinante de la capătul lumii și îi poartă pe telespectatori într-o călătorie inedită, de la Sadova până în îndepărtata Antarctică.

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De la ora 21.30, emisiunea TOC SHOW, prezentată de Denise Rifai, încheie ziua de sărbătoare cu o ediție specială dedicată României, identității naționale și valorilor care ne țin împreună. Dinu Iancu Sălăjanu vorbește despre rădăcini, familie, credință și dragostea de țară, în timp ce Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, dezvăluie cât de profund au rămas întipărite în sufletul său rădăcinile românești, în ciuda unei vieți petrecute peste ocean. De la Marea Unire la provocările prezentului, de la reorganizarea teritorială la dorul românilor din diaspora, ediția aduce în discuție subiecte care ne privesc pe toți și ridică întrebări despre direcția în care se îndreaptă România.

De 1 Decembrie, Antena Stars dedică întreaga zi românilor și României, prin programe speciale şi povești care inspiră. La mulți ani, România!