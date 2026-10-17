Bianca de la Insula Iubirii, în lacrimi după imaginile văzute la bonfire. Ce gest a făcut: „Dați mesaj să cheme ambulanța”

Au fost momente dureroase pentru Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, la cereomonia focului din ediția din 17 octombrie 2026. După bonfire, concurenta a recurs la un gest neașteptat.

La ceremonia focului din ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Radu Vâlcan a prezentat la ceremonia focului imagini extrem de dureroase pentru tânără. Descoperă ce gest a făcut aceasta după bonfire. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, în lacrimi după imaginile văzute la bonfire. Ce gest a făcut, în ediția din 17 octombrie 2026

Concurentele au avut parte de o ceremonie a focului cu imagini dureroase, mai ales pentru Bianca Ghiurcă, în ediția din 17 octombrie 2026.

„Mă înțeapă inima, mă doare pieptul, abia pot să respir”, a zis concurenta, izbucnind în lacrimi.

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„Poți să te liniștești, să te aduni, e posibil să fie imagini pe care nu ți-ai dori să le vezi, dar sunt imagini pe care trebuie să ți le arăt și ar trebui să te ajute să înșelegi mai bine relația ta, să-ți înțelegi mai bine partenerul și propriile sentimente. Ce te aștepți să vezi?”, a spus Radu Vâlcan.

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„Nu mă așteptat la nimic, pentru că nu îmi doresc să văd absolut nimic”, a fost replica tinerei.

Apoi, tableta a pornit și au început să apară numeroase filmări în care s-a putut vedea cât se poate de clar faptul că Prințul Marco stă într-o ipostază extrem de apropiată cu ispita Gabriella Barbu. Cei doi au râs și au glumit, aducând-o în discuție chiar și pe soția concurentului. Atracția concurentului față de bruneta a fost evidentă și camerele de filmat au surprins totul.

„Mă abțin, cu tine e chiar dificil. Avem o conexiune că de multe ori nici nu trebuie să zici nimic”, i-a mărturisit acesta.

În filmări s-au văzut chiar și atingeri sexy, iar lacrimile Biancăi Ghiurcă au curs șiroaie în timp ce a privit totul pe tabletă.

Suferința concurentei a crescut de la o secvență la alta, iar celelalte tinere din competiție au arătat că empatizează cu situația dureroasă a acesteia.

Au curs zeci de lacrimi, dar Bianca a încercat să discute cu Radu Vâlcan și să îi spună că Marco nu a făcut așa în afara emisiunii. La final, când a plecat de la ceremonia focului, aceasta a avut o reacție neașteptată!

„O să îți pară rău!”, a zis tânăra.

„Eu nu vreau pe cineva indecis. În inima lui sunt eu! Ea nu va fi niciodată ca mine! Să ferească Dumnezeu să mi-o aduceți în față. Dați mesaj să cheme ambulanța”, a spus la final.

Ce alte imagini au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video din ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.