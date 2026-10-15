Bianca Iotu a vorbit despre momentul intim de la Insula Iubirii și a explicat de ce nu regretă alegerea făcută alături de ispita masculină.

Bianca Iotu a făcut dragoste la Insula Iubirii! Cine este Remi, iubitul cu 13 ani mai tânăr, și ce secret ascunde povestea lor | Instagram

Bianca Iotu a vorbit deschis despre momentele intime pe care le-a trăit la Insula Iubirii. Concurenta a explicat de ce a ales să facă dragoste cu una dintre ispitele masculine și a mărturisit că a fost o decizie pe care și-a asumat-o în totalitate.

Bianca Iotu a recunoscut că a făcut dragoste la Insula Iubirii

Mai mult, aceasta a precizat că s-a bucurat de experiență și că nu a regretat nicio clipă alegerea făcută.

În timp ce Bianca se apropia de una dintre ispite, în cealaltă vilă o aștepta Remi Dobre, partenerul alături de care a venit în emisiune pentru a-și testa relația. Cei doi au intrat în competiție pentru a afla dacă povestea lor de iubire poate rezista tentațiilor și provocărilor de pe insulă.

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Care este povestea de iubire dintre Bianca și Remi

Remi Dobre și Bianca Iotu au participat la Insula Iubirii în calitate de cuplu, în speranța că experiența îi va ajuta să își clarifice sentimentele și să afle ce își doresc cu adevărat de la relația lor.

Remi are 24 de ani, în timp ce Bianca are 36 de ani. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani și, în ciuda diferenței de vârstă, au reușit să își construiască o relație pe care au considerat-o suficient de solidă pentru a face față testului din emisiune.

Bianca a ales să se întoarcă în România pentru a fi mai aproape de partenerul său. În timp, și-a deschis propriul studio de pilates, transformându-și pasiunea într-o activitate profesională. La rândul său, Remi, creator de conținut, s-a mutat împreună cu Bianca, pentru ca cei doi să poată petrece mai mult timp unul alături de celălalt.

Povestea lor a început prin intermediul fratelui Biancăi, care este prieten apropiat cu Remi. Cei doi s-au cunoscut în timp ce se aflau în străinătate, cu ocazia unui festival. Inițial, diferența de vârstă i-a făcut să creadă că între ei nu ar putea exista o relație sentimentală. Ulterior, însă, lucrurile au evoluat, iar cei doi au ajuns să formeze un cuplu.

Participarea la Insula Iubirii a reprezentat o nouă etapă în relația lor, dar și o provocare majoră, având în vedere că fiecare a fost pus în situația de a interacționa cu persoane noi și de a-și analiza propriile sentimente.

Ce a declarat Bianca Iotu după ce a căzut în ispită

Bianca Iotu a vorbit fără rețineri despre experiența intimă pe care a trăit-o în cadrul emisiunii. Concurenta a ținut să precizeze că nu s-a considerat vulnerabilă și că alegerea sa nu a fost determinată de suferință sau de dorința de a scăpa de o situație dificilă.

Mai mult, aceasta a explicat că a fost conștientă de ceea ce a făcut și că nu a regretat momentul petrecut alături de ispita masculină. Bianca a transmis că o femeie poate lua o astfel de decizie pur și simplu pentru că își dorește să trăiască experiența respectivă.

„Am tot văzut că asociați cuvântul «vulnerabilă» cu mine. Eu n-am fost deloc vulnerabilă. Am fost foarte conștientă de alegerile mele. N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după. Dacă o femeie face dragoste, nu o face din suferință, din disperare sau pentru că este vulnerabilă. Uneori, o femeie își dorește să facă ceva, o face, trăiește experiența, trăiește momentul. Fix asta am făcut și eu. M-am bucurat”, a declarat Bianca Iotu.

Prin această mărturisire, concurenta a clarificat felul în care privește experiența de pe insulă și a subliniat că decizia i-a aparținut în totalitate.