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Bianca Iotu a izbucnit în lacrimi în fața lui Cătălin Brânză. Mărturisirea făcută printre lacrimi: „În adâncul sufletului știam…”

Bianca Iotu a izbucnit în lacrimi în fața lui Cătălin Brânză și a vorbit sincer despre relația cu Remi. Ce a mărturisit concurenta? „În adâncul sufletului știam...”

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:15 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:20
Bianca Iotu a izbucnit în lacrimi în fața lui Cătălin Brânză. Mărturisirea făcută printre lacrimi: „În adâncul sufletului știam…” | Antena 1
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Bianca Iotu a avut parte de un moment emoționant în vila fetelor, acolo unde a purtat o conversație sinceră cu Cătălin Brânză. Concurenta și-a deschis inima și a vorbit despre relația sa cu Remi, recunoscând că legătura dintre cei doi este una disfuncțională și că, în adâncul sufletului, știa că merită mai mult.

Bianca Iotu a izbucnit în lacrimi în fața lui Cătălin Brânză

Discuția cu Cătălin Brânză a scos la iveală lucruri pe care Bianca pare să le fi ținut mult timp în interior. Concurenta a vorbit despre felul în care s-a simțit în relația cu Remi și despre nevoia de a se simți iubită și apreciată.

„În adâncul sufletului știam că merit mai mult”, a spus Bianca, vizibil afectată de cele pe care le mărturisea.

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Ulterior, la testimoniale, concurenta a recunoscut cât de dificil îi este să privească acum lucrurile din relația sa și să își dea seama ce a pierdut pe parcurs.

„Cred că am uitat, stând în relația asta, cum e să fii iubit cu adevărat și apreciat”, a mărturisit Bianca.

Declarațiile Biancăi vin într-un moment în care relația sa cu Remi este pusă serios la încercare de experiența de pe Insula Iubirii. În timp ce ea își exprimă nemulțumirile și încearcă să-și înțeleagă propriile sentimente, Remi se află pe insula băieților și vorbește cu Radu Vâlcan despre ceea ce a văzut și a auzit.

Ce crede Remi despre relația sa cu Bianca

Concurentul a recunoscut că atitudinea partenerei sale l-a debusolat, mai ales pentru că el spune că trăiește diferit sentimentele pe care le are pentru Bianca.

„Sincer să fiu, la ce atitudine are, sunt puțin debusolat. Pe mine mă bușește plânsul când trebuie să explic ce înseamnă ea pentru mine. Ea, când vorbește despre mine, vorbește cu lejeritate”, a spus Remi.

Imaginile pe care le-a văzut la întâlnirea cu Radu l-au făcut pe concurent să se gândească la problemele de încredere dintre ei. Remi a recunoscut că știa că Bianca a rămas afectată după un incident petrecut înainte de venirea lor pe insulă.

„Nu mă așteptam să văd asta. Ideea asta de 80% răsună în capul meu. Eu știam că încrederea ei e puțin afectată după prostia asta de incident”, a explicat Remi.

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După ce a văzut imaginile, Remi s-a retras în cameră. Ispitele feminine au observat că acesta a preferat să se izoleze și să nu mai participe la petrecere, semn că ceea ce a văzut l-a afectat profund.

În timp ce Bianca încearcă să-și dea seama ce își dorește de la o relație, Remi pare să proceseze cu greu posibilitatea ca lucrurile dintre ei să se schimbe. Experiența de pe insulă îi pune pe amândoi în situația de a privi relația dintr-o perspectivă diferită.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, dar și online, în AntenaPLAY, unde telespectatorii pot vedea momentele care pun la încercare relațiile concurenților.

Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca. Ce a văzut pe tabletă și cum a reacționat: „Au fost mici…”...
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