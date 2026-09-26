Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”

După trei săptămâni, emoțiile au crescut, iar așteptare apasă! Fiecare zi din vila fetelor și din cea a băieților este mai încărcată de conexiuni care apar și se dezvoltă, dar și de momente în care întrebări vechi își găsesc răspunsul.

Cel mai puternic test al relațiilor își pune amprenta pe fiecare dintre participanți, iar trecerea timpului aduce noi trăiri la care nimeni nu s-ar fi gândit. Insula Iubirii continuă în această seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu una dintre cele mai incendiare ediții din acest sezon!

Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor

La finalul săptămânii trecute, Remi Dobre a fost anunțat de Radu Vâlcan că va urmări o serie de imagini cu Bianca, partenera lui, pe tabletă, iar ceea ce va auzi îl va face pe acesta să se retragă rapid în camera lui, departe de privirile celorlalți. Nici Bianca nu este deloc liniștită în vila fetelor, după ce cutia cu surprize i-a adus replici tăioase din partea celui cu care este într-o relație de peste 3 ani. Ce decizii vor lua cei doi pe mai departe, rămâne de văzut!

Nici date-urile din această seară nu vor fi unele fără impact! Dacă fetele vor merge pe ATV, băieții vor ajunge la o serie de ședințe foto care vor aduce reacții total diferite – dacă unii vor fi încântați de ceea ce presupune, alții vor simți că trebuie să păstreze distanța. Ce ispite vor alege băieții și fetele pentru a-i însoți la date-uri, ce discuții picante vor exista și ce imagini delicate vor apărea, descoperim curând!

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Radu Vâlcan aduce emoții extreme în vila fetelor, cu anunțul unui bonfire incendiar

Apogeul serii va fi atins de momentul în care Radu Vâlcan va intra în vila fetelor și le întrerupe discuțiile și seara, aparent, liniștită. ”Creezi șoc”, va fi prima reacție a Claudiei, care apoi va mai sublinia: ”îmi stă inima în loc”.

După ce le va oferi câteva clipe de liniște, acesta va anunța că două dintre participante îl vor însoți la un bonfire care va stârni cele mai controversate și aprinse reacții de până la acest moment.

Ce s-a întâmplat în casa băieților? Ce imagini vor aprinde focul din sufletul fetelor? Și mai ales... ce se va întâmpla, după vizionarea acestora?

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!