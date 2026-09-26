Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca. Ce a văzut pe tabletă și cum a reacționat: „Au fost mici…”

Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca. Ce a văzut pe tabletă și cum a reacționat: „Au fost mici…”

Remi a văzut imagini cu Bianca la întâlnirea cu Radu și a aflat ce spune partenera lui despre viitorul relației. Reacția concurentului a ridicat noi semne de întrebare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:11 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:20
Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca. Ce a văzut pe tabletă și cum a reacționat: „Au fost mici…” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Remi și Radu Vâlcan au avut parte de un moment special pe Insula Iubirii. Prezentatorul emisiunii i-a oferit concurentului imagini în exclusivitate de pe cealaltă insulă, iar Remi a putut să o privească pe partenera sa, Bianca, în timp ce aceasta discuta cu celelalte ispite.

Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca

Imaginile pe care le-a văzut concurentul nu au fost deloc ușor de privit. Bianca a vorbit despre relația lor și despre decizia pe care crede că o va lua după încheierea experienței de pe insulă.

„Eu nu știu, eu cred că 80% sunt convinsă de decizia pe care o să o iau când plecăm de aici. Eu nu cred că o să realizeze într-un timp atât de scurt”, s-a destăinuit Bianca în fața celorlalte ispite.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, concurenta a lăsat să se înțeleagă că este pregătită să meargă mai departe fără partenerul său, în cazul în care lucrurile dintre ei nu se vor schimba.

„Poate nu mai este pentru mine. A fost frumos cât a fost. Să rămână singur, să aibă aventuri. E ok, o iau și eu pe drumul meu”, a spus Bianca.

Remi a fost vizibil afectat de ceea ce a auzit. Radu Vâlcan a încercat să înțeleagă mai bine dinamica dintre cei doi și să afle ce s-a întâmplat în relația lor înainte de participarea la Insula Iubirii.

„Au fost mici chestii, de o săptămână sau așa, legate fix de dorința mea de a o lăsa pe ea liberă. La ultima despărțire, înainte să mă întorc eu, a fost foarte insistentă”, a explicat Remi.

Radu Vâlcan a vrut să afle dacă cei doi au venit pe insulă ca un cuplu solid sau dacă problemele dintre ei existau deja înainte de această experiență.

„Voi intenționați să veniți pe insulă, alcătuiți mai mult ca un cuplu?”, l-a întrebat prezentatorul.

Remi a recunoscut că relația lor trecea deja printr-o perioadă dificilă înainte de venirea în Thailanda.

„Da, noi formăm un cuplu care a suferit ceva probleme de încredere, în urmă cu o lună”, a declarat Remi.

Cum a reacționat Remi după vederea imaginilor

Imaginile cu Bianca au ridicat, astfel, noi semne de întrebare pentru concurent. Declarațiile Biancăi l-au făcut să se gândească la viitorul relației lor și la modul în care aceasta privește acum legătura dintre ei.

După întâlnirea cu Radu, Marcel și două dintre ispitele feminine au intrat în camera lui Remi pentru a afla mai multe despre ceea ce s-a întâmplat și pentru a înțelege cum a primit concurentul imaginile cu Bianca.

Experiența de pe Insula Iubirii pare să îi pună pe Remi și Bianca în fața unor probleme pe care, înainte de venirea în Thailanda, poate nu le-au privit cu aceeași intensitate. Iar ceea ce au văzut și auzit la bonfire ar putea schimba decisiv parcursul relației lor.

Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari
Observatornews.ro Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic" Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
Antena 3 WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
Comentarii


„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”
Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise. Ce se întâmplă diseară, în AVANPREMIERĂ
Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise. Ce se întâmplă diseară, în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x