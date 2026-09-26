Remi a văzut imagini cu Bianca la întâlnirea cu Radu și a aflat ce spune partenera lui despre viitorul relației. Reacția concurentului a ridicat noi semne de întrebare.

Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca. Ce a văzut pe tabletă și cum a reacționat: „Au fost mici…” | Antena 1

Remi și Radu Vâlcan au avut parte de un moment special pe Insula Iubirii. Prezentatorul emisiunii i-a oferit concurentului imagini în exclusivitate de pe cealaltă insulă, iar Remi a putut să o privească pe partenera sa, Bianca, în timp ce aceasta discuta cu celelalte ispite.

Remi, pus față în față cu imaginile cu Bianca

Imaginile pe care le-a văzut concurentul nu au fost deloc ușor de privit. Bianca a vorbit despre relația lor și despre decizia pe care crede că o va lua după încheierea experienței de pe insulă.

„Eu nu știu, eu cred că 80% sunt convinsă de decizia pe care o să o iau când plecăm de aici. Eu nu cred că o să realizeze într-un timp atât de scurt”, s-a destăinuit Bianca în fața celorlalte ispite.

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Ulterior, concurenta a lăsat să se înțeleagă că este pregătită să meargă mai departe fără partenerul său, în cazul în care lucrurile dintre ei nu se vor schimba.

„Poate nu mai este pentru mine. A fost frumos cât a fost. Să rămână singur, să aibă aventuri. E ok, o iau și eu pe drumul meu”, a spus Bianca.

Remi a fost vizibil afectat de ceea ce a auzit. Radu Vâlcan a încercat să înțeleagă mai bine dinamica dintre cei doi și să afle ce s-a întâmplat în relația lor înainte de participarea la Insula Iubirii.

„Au fost mici chestii, de o săptămână sau așa, legate fix de dorința mea de a o lăsa pe ea liberă. La ultima despărțire, înainte să mă întorc eu, a fost foarte insistentă”, a explicat Remi.

Radu Vâlcan a vrut să afle dacă cei doi au venit pe insulă ca un cuplu solid sau dacă problemele dintre ei existau deja înainte de această experiență.

„Voi intenționați să veniți pe insulă, alcătuiți mai mult ca un cuplu?”, l-a întrebat prezentatorul.

Remi a recunoscut că relația lor trecea deja printr-o perioadă dificilă înainte de venirea în Thailanda.

„Da, noi formăm un cuplu care a suferit ceva probleme de încredere, în urmă cu o lună”, a declarat Remi.

Cum a reacționat Remi după vederea imaginilor

Imaginile cu Bianca au ridicat, astfel, noi semne de întrebare pentru concurent. Declarațiile Biancăi l-au făcut să se gândească la viitorul relației lor și la modul în care aceasta privește acum legătura dintre ei.

După întâlnirea cu Radu, Marcel și două dintre ispitele feminine au intrat în camera lui Remi pentru a afla mai multe despre ceea ce s-a întâmplat și pentru a înțelege cum a primit concurentul imaginile cu Bianca.

Experiența de pe Insula Iubirii pare să îi pună pe Remi și Bianca în fața unor probleme pe care, înainte de venirea în Thailanda, poate nu le-au privit cu aceeași intensitate. Iar ceea ce au văzut și auzit la bonfire ar putea schimba decisiv parcursul relației lor.