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Răsturnare de situație între Lorenzo și ispita Gabriella. Ce s-a întâmplat în vila băieților: „Chestiile astea se difuzează”

Lorenzo a izbucnit în vila băieților după o glumă „nesărată”. Ce s-a întâmplat între cei doi și de ce se teme concurentul de reacția Nattashei?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:26 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 20:26
Răsturnare de situație între Lorenzo și ispita Gabriella. Ce s-a întâmplat în vila băieților: „Chestiile astea se difuzează” | Instagram/Antena1
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Lorenzo a intrat nervos în vila băieților și a început imediat o discuție cu ispita Gabriella, care era ocupată cu un masaj pe care i-l făcea Prințului Marco. Concurentul nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a vrut să lămurească o glumă făcută anterior în legătură cu Andrușca.

Ce s-a întâmplat între Lorenzo și ispita Gabriella

„Eu nu am înțeles gluma cu Andrușca. Că m-a bătut Andrușca”, a spus Lorenzo.

Gabriella a încercat să îi explice că nu a fost nimic mai mult decât o glumă și că, dacă este sigur pe relația lui cu Nattasha, nu ar trebui să acorde atât de multă importanță unei astfel de replici.

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„Știi, era o glumă. Dacă tu ești sigur de tine, cu relația ta, dacă se interpretează ceva, trebuie să te doară undeva. A fost doar o glumă”, i-a răspuns Gabriella.

Lorenzo a continuat să explice de ce l-a deranjat situația și a precizat că nu este prima dată când aude astfel de remarci în grupul ispitelor.

„Ok, că sunteți toate aici. Se aude chestia asta cu Andrușca. Am mai auzit asta în grupul vostru. Cu Andrușca, că eu mă feresc de ea, că mă atacă, că mi-e frică”, a spus Lorenzo.

Ulterior, Andrușca a vorbit la testimoniale despre reacția lui Lorenzo și a recunoscut că i s-a părut exagerată. Ispita a considerat că, prin comportamentul său, concurentul încerca să demonstreze că între ei nu există nimic.

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Ce crede Andrușca despre Lorenzo și relația acestuia cu Nattasha

„Mi s-a părut puțin exagerată reacția lui. Încerca parcă să demonstreze că nu e nimic între noi. Avea parcă o frică”, a spus Andrușca la testimoniale.

Tensiunile nu s-au oprit aici. Andrușca și Lorenzo au ajuns ulterior să se certe în vilă, iar discuția dintre cei doi a devenit din ce în ce mai aprinsă.

„Dacă tu vrei să mă eviți, să fii tu ok cu a ta, atunci poți să mă eviți și gata. Nu spune că am făcut eu glume și tu ai fost sfânt”, i-a spus Andrușca.

Lorenzo a recunoscut că unul dintre motivele pentru care reacționează atât de puternic este faptul că știe că imaginile de pe insulă vor ajunge la Nattasha.

„Chestiile astea se difuzează. A mea vede și, când vede, ce o să zică acolo?”, a spus Lorenzo.

La testimoniale, Andrușca a povestit că, înainte de acest moment, situația ajunsese într-un punct în care era aproape să îl determine să o contacteze pe Nattasha pentru a-i transmite că totul este în regulă.

„Mai avea puțin și mă punea să o sun pe Nattasha să-i spun că e ok”, a mărturisit Andrușca.

Seara a continuat pentru Lorenzo într-o atmosferă tensionată, iar concurentului i-a fost greu să se calmeze după discuțiile purtate. Gluma care a pornit totul a ajuns să provoace noi tensiuni între concurent și ispite, dar și să ridice întrebări despre modul în care acesta își gestionează relația cu Nattasha în timpul experienței de pe Insula Iubirii.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive pot fi văzute și în AntenaPLAY.

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