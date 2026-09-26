Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise. Ce se întâmplă diseară, în AVANPREMIERĂ

Primele atingeri interzise schimbă regulile jocului la Insula Iubirii. Cine este concurentul care cedează tentației și ce se întâmplă în această seară, la Antena 1?

Abia acum începe cu adevărat Insula Iubirii! Dacă până acum putem spune că am asistat doar la încălzire, din această seară, la Antena 1, lucrurile se schimbă radical. Și putem spune că se dă foc Insulei Iubirii. La figurat, bineînțeles, pentru că vorbim despre focul pasiunii, care începe să se aprindă în sufletele unora dintre concurenți.

Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise

Până acum au fost priviri, tachinări, flirturi și apropieri timide. Unii au preferat să păstreze distanța, alții s-au jucat cu limitele, în timp ce tensiunile, certurile și reproșurile nu au lipsit. Ei bine, din această seară, nimic nu va mai fi la fel.

Nu rata Insula Iubirii, show-ul fenomen care aduce în această seară noi momente de tensiune, flirt și tentație!

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Emisiunea poate fi urmărită la Antena 1, de la ora 20:00, dar și online, în AntenaPLAY.

Iar pentru cei care vor să vadă și ceea ce nu ajunge pe micul ecran, Insula Iubirii PLUS vine cu imagini exclusive, momente inedite și secvențe care nu sunt difuzate la TV. Urmărește în AntenaPLAY tot ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat

Ce se întâmplă diseară, în AVANPREMIERĂ

În avanpremieră și în exclusivitate, vă putem spune că în ediția din această seară se produce momentul pe care toată lumea îl aștepta: primul concurent cedează tentației.

Producătorii Insula Iubirii au vrut să păstreze totul secret, însă noi am pus mâna pe imagini care arată că jocul intră într-o cu totul altă etapă.

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Și vă dezvăluim doar atât: în această seară au loc primele atingeri interzise între un concurent și una dintre ispite. Mai mult, apar și momente de tandrețe care ar putea schimba complet ceea ce credeam până acum despre relațiile de pe Insula Iubirii.

Dacă s-ar putea paria pe cine va ceda primul, alegerea n-ar fi deloc simplă. Lucrurile sunt la limită, tentațiile devin tot mai greu de ignorat, iar flacăra pasiunii pare să se aprindă în mai multe locuri. Și totuși, unul singur va fi primul care trece această graniță.

Cine este concurentul care cedează primul? Și, mai ales, cine este ispita alături de care se petrece totul?

Nu vă dezvăluim încă numele. Vă spunem doar atât: o să vă placă!

Nu ratați ediția Insula Iubirii din această seară, la Antena 1. Jocul tentației abia acum începe cu adevărat.

Insula Iubirii te așteaptă în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!