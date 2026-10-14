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Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii! Dezvăluiri rare despre momentele intime

Bianca Iotu, declarații neașteptate după Insula Iubirii! Ce a spus despre momentele intime din emisiune și cum le-a răspuns celor care o critică.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 20:02 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 20:03
Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii! Dezvăluiri rare despre momentele intime | Instagram
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Bianca Iotu a luat taurul de coarne și a decis să spună lucrurilor pe nume! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit fără ocolișuri despre momentele intime trăite în timpul reality show-ului. Blondina a răspuns deschis întrebării care stă pe buzele tuturor telespectatorilor și a făcut dezvăluiri neașteptate.

Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii

Bianca Iotu, dezvăluiri neașteptate despre ce s-a întâmplat la Insula Iubirii. Concurenta a recunoscut că a făcut dragoste în timpul emisiunii și le-a transmis un mesaj celor care o critică

Bianca Iotu a făcut declarații neașteptate despre experiența trăită la Insula Iubirii. Concurenta a vorbit deschis despre momentele intime din timpul emisiunii și a recunoscut că a făcut dragoste în fața camerelor de filmat. Mai mult, aceasta a avut un mesaj direct pentru cei care au criticat-o în mediul online, după apariția imaginilor care au stârnit numeroase reacții.

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Fosta concurentă nu s-a ferit să își asume alegerile și a mărturisit că nu înțelege de ce viața sa intimă a devenit un subiect atât de discutat. Bianca Iotu a atras atenția și asupra mesajelor negative pe care le-a primit, de la jigniri până la amenințări, subliniind că reacțiile publicului au depășit, în opinia sa, orice limită.

Bianca Iotu, mesaj pentru cei care o critică după experiența de la Insula Iubirii

După ce a devenit subiect de discuție în mediul online, Bianca Iotu a decis să lămurească situația și să le răspundă celor care au criticat-o pentru momentele intime din timpul emisiunii. Concurenta consideră că fiecare persoană are dreptul să își trăiască experiențele așa cum își dorește, atât timp cât își asumă propriile decizii.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este problema că am făcut dragoste la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? N-ați mai văzut scene intime la televiziune? Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută pentru a vedea cine cade sau nu în ispită, dar de la asta până la hate, amenințări, jigniri și cuvinte urâte este cale lungă.

Și să știți că nu o să mă vedeți dezbrăcată, lucru de care se preocupă toți. Atâta dramă că am făcut dragoste la televizor! Suntem în 2026. Pe voi vă deranjează dragostea în sine sau faptul că am făcut eu asta? Vă recomand să vă analizați propria viață intimă”, a transmis Bianca Iotu în mediul online.

Ce spune Bianca Iotu despre vulnerabilitate și alegerile sale

În același mesaj, concurenta a ținut să clarifice și un alt aspect pe care l-a observat în comentariile primite. Bianca Iotu spune că nu s-a considerat vulnerabilă în momentele respective și că a fost conștientă de ceea ce a ales să facă. Aceasta a explicat că și-a trăit experiența fără să își dorească să le demonstreze ceva celor din jur.

„Încă ceva: voi asociați cuvântul «vulnerabilă» cu mine. Eu nu am fost vulnerabilă. Am fost foarte conștientă de alegerile mele. Uneori, o femeie își dorește să facă ceva. O fată trăiește experiența, trăiește momentul. Fix asta am făcut eu, m-am bucurat”, a mai spus concurenta.

Prin declarațiile sale, Bianca Iotu a transmis că nu regretă experiența și că nu consideră că trebuie să ofere explicații pentru alegerile personale.

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