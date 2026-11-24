Hannah Hughes a transmis un mesaj de alarmă pentru oamenii pasionați de munte, după ce a supraviețuit unei avalanșe. Iată ce ar face diferit dacă ar putea da timpul înapoi.

Mărturia făcută la nouă luni de la incident | Instagram

Hannah Hughes trăiește viața ca pe o continuă aventură. Este pasionată de cățărări montane, merge cu bicicleta pe trasee din pădure, schiază, a învins cancerul la sân, este mamă și creator de conținut. Hannah a trecut prin coșmarul vieții ei, așa cum a spus pe rețelele de socializare, în urmă cu 9 luni, când a fost surprinsă de o avalanșă.

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Ce a ținut să transmită Hannah Hughes la 9 luni de la cel mai cumplit coșmar al său

Hannah era într-o expediție împreună cu alte 12 persoane, când întregul grup a fost surprins de o avalanșă.

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„Unul dintre cele mai cumplite coșmaruri ale mele a devenit realitate în urmă cu nouă luni. Am fost surprinsă de o avalanșă de gradul 3, alături de alți 12 dintre cei 13 membri ai grupului nostru”, a povestit ea.

Aceasta a suferit o fractură și o luxație, dar și mai multe rupturi de ligamente:

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„În urma avalanșei, am suferit o fractură și o luxație la nivelul gleznei, precum și rupturi ale ligamentelor încrucișat anterior (LIA) și colateral medial (LCM)”, a adăugat tânăra.

În urma acestei întâmplări a decis să împărtășească și urmăritorilor săi câteva dintre lucrurile pe care le-ar face diferit dacă ar putea să dea timpul înapoi:

„Iată ce mi-aș spune în acea dimineață, dacă aș putea da timpul înapoi:

Ai întotdeauna încredere în instinctul tău!

Chiar și atunci când te afli în fața unor ghizi cu zeci de ani mai multă experiență decât tine.

Ia cu tine dispozitivul inReach!

În dimineața aceea nu l-am găsit și am presupus că ghizii aveau un sistem de comunicații prin satelit. Nu aveau. Dacă aș fi avut dispozitivul inReach la mine, am fi putut solicita ajutor mult mai repede. În cazul unei accidentări grave, acest lucru ar fi putut face diferența dintre viață și moarte.

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Ia cu tine TOT echipamentul de prim ajutor, chiar dacă ești însoțită de ghizi!

De obicei, iau cu mine în turele montane din zone izolate o trusă de prim ajutor bine echipată, însă în ziua aceea am luat doar una de mici dimensiuni. Ghizii aveau echipamente de prim ajutor și de salvare foarte limitate. Păturile izotermice, încălzitoarele de mâini și celelalte materiale de urgență pe care le aveam noi s-au dovedit extrem de necesare.

Nu uita să îți comuți transceiverul de avalanșă pe modul CĂUTARE (SEARCH), chiar dacă nu participi efectiv la căutare. Și verifică-l la fiecare câteva minute!

Eram parțial îngropată sub zăpadă, rănită, dar încă respiram, iar la început am uitat să îmi comut transceiverul pe modul CĂUTARE. La toate exercițiile de antrenament pe care le-am făcut, am fost întotdeauna în rolul celui care caută. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea ajunge îngropată sub zăpadă, dar încă în viață și conștientă.

Poartă transceiverul de avalanșă în hamul special, pe trunchi, nu în buzunarul pantalonilor!

Ambele persoane care au fost complet îngropate în avalanșă au fost localizate de la prima înfigere a sondei. Suprafața trunchiului este mai mare decât cea a picioarelor, ceea ce crește șansele de localizare.

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Numără membrii grupului!

Asigură-te că știi exact câte persoane sunt în grupul tău în ziua respectivă, chiar dacă ești însoțită de ghizi. Dacă se întâmplă ce e mai rău, s-ar putea să fii singura persoană care știe numărul exact al celor din grup.

Și încă o dată (mai ales pentru femei): ai încredere în instinctul și în cunoștințele tale!

Nu lăsa pe nimeni să te convingă că o situație este sigură atunci când toate semnalele tale interioare îți spun contrariul, indiferent de câte decenii de experiență are acea persoană.”

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O avalanșă se poate declanșa chiar și atunci când ești însoțit de ghizi montani experimentați. Echipamentul adecvat, pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de a-ți asculta instinctul pot face diferența dintre viață și moarte.

Muntele nu ține cont de experiență, de reputația ghizilor sau de încrederea pe care o ai în organizatorii unei ture. Riscul de avalanșă trebuie evaluat permanent, iar deciziile trebuie luate în funcție de condițiile reale din teren.

Nu pleca într-o tură de iarnă fără pregătire, fără echipament adecvat și fără să știi cum să îl folosești. Nu confunda încrederea în ghid cu transferul propriei responsabilități.

Ai dreptul să pui întrebări, să refuzi continuarea unei ture și să te retragi atunci când consideri că există un pericol.

Nicio coborâre, niciun vârf și nicio experiență montană nu valorează mai mult decât viața ta.