Mama Mariei de la Mireasa a avut o reacție emoționantă după logodna fiicei sale cu Adrian, în Madrid. Ce mesaj le-a transmis celor doi și ce părere are despre viitorul ginere.

Mama Mariei de la Mireasa a reacționat după logodna fiicei sale cu Adrian, în Madrid | Antena 1

Logodna Mariei cu Adrian, care a avut loc în Madrid, a stârnit emoții și în familia tinerei. Mama Mariei, doamna Nicoleta, a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat că fiica sa și-a găsit fericirea alături de Adrian. Femeia le-a urat celor doi multă sănătate și fericire și le-a oferit binecuvântarea sa.

Ce mesaj le-a transmis mama Mariei după logodna din Madrid

Mama Mariei de la Mireasa a fost foarte fericită când a aflat vestea logodnei. Aceasta le-a urat Mariei și lui Adrian să aibă parte de sănătate, liniște și tot ce este mai bun în viață.

„Mami vă felicită, Dumnezeu să vă dea sănătate și tot binele din lume. Sunteți niște frumoși, mama vă iubește și vă așteaptă acasă. Am multe emoții. Le doresc tot binele din lume. Să fie sănătoși. Mami le dă binecuvântarea”, a spus doamna Nicoleta.

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Femeia a vorbit și despre tatăl Mariei, care își dorește să îi revadă cât mai curând pe cei doi. Potrivit mamei tinerei, acesta așteaptă cu nerăbdare întâlnirea de la București și pare că a trecut peste supărarea pe care a avut-o.

„Tati abia așteaptă să ne revedem la București. O să venim amândoi. I-a trecut supărarea lui tati”, a mai spus aceasta.

Ce părere are mama Mariei despre Adrian

Doamna Nicoleta a avut numai cuvinte frumoase și despre Adrian. Mama Mariei a spus că îl apreciază foarte mult și le-a mulțumit părinților tânărului pentru educația pe care i-au oferit-o.

Mai mult, aceasta a făcut și o comparație între Adrian și propriul fiu, spunând că cei doi seamănă.

„Adrian e un băiat deosebit, mulțumesc părinților lui pentru educația dată. Îmi place foarte mult de el, cam seamănă cu băiețelul meu”, a declarat mama Mariei.

La final, femeia le-a transmis gânduri bune doamnei Flori și doamnei Carmen și le-a urat multă sănătate.

„Vreau să îi mulțumesc și doamnei Flori pentru pregătirile pe care ți le-a făcut. Și doamnei Carmen îi transmit multă sănătate și le mulțumesc tuturor”, a mai spus doamna Nicoleta.

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