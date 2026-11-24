Claudia Florescu de la Insula Iubirii a publicat prima imagine cu burtica de gravidă. Ce mesaj emoționant a transmis despre bebelușul pe care îl așteaptă.

Claudia Florescu de la Insula Iubirii, prima imagine cu burtica de gravidă. Ce mesaj a transmis fosta concurentă despre sarcina ei | Antena 1

Claudia Florescu de la Insula Iubirii trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a publicat prima imagine în care își etalează burtica de gravidă și a transmis un mesaj emoționant pentru urmăritorii săi din mediul online.

Claudia Florescu de la Insula Iubirii a publicat prima imagine cu burtica de gravidă

Fericirea de pe chipul ei vorbește de la sine despre cât de încântată este de noua etapă pe care o traversează.

Vedeta se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar imaginile publicate au atras imediat atenția internauților. Alături de fotografii, Claudia a scris câteva rânduri despre începutul unei povești care îi va schimba viața pentru totdeauna.

Articolul continuă după reclamă

„De aici începe cea mai frumoasă poveste a noastră. Luna 1, primul capitol al unei iubiri care va dura o viață. Încă ești atât de mic, dar deja însemni totul pentru noi. Din doi, încet-încet, devenim trei. + Boy”, a scris Claudia Florescu în mediul online.

În fotografia publicată, fosta concurentă apare în picioare, în timp ce actualul ei partener stă în genunchi și îi sărută burtica de gravidă. Imaginea surprinde un moment intim și plin de tandrețe, iar mesajul ales de Claudia transmite emoția celor doi în fața schimbării care urmează să aibă loc în familia lor.

Citește și: Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”

Claudia Florescu a anunțat că este însărcinată în luna noiembrie

Claudia Florescu a împărtășit vestea că este însărcinată cu urmăritorii săi încă din luna noiembrie, tot prin intermediul unei ședințe foto speciale. Atunci, ea și partenerul său au apărut împreună în mai multe imagini, ținând în mâini primele ecografii ale bebelușului pe care îl așteaptă.

În fotografii și-a făcut apariția și patrupedul fostei concurente de la Insula Iubirii, care a completat tabloul de familie. Anunțul a fost primit cu multă bucurie de comunitatea sa din mediul online, iar mai multe foste concurente ale emisiunii au ținut să o felicite și să îi ureze o sarcină ușoară.

Intrată în atenția publicului după participarea la sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, alături de Bogdan Cîrlan, Claudia Florescu se află acum într-un capitol complet diferit al vieții sale sentimentale.

După experiența televizată, fosta concurentă și-a continuat drumul, iar acum se pregătește pentru unul dintre cele mai importante roluri: cel de mamă.

Cele mai recente imagini publicate demonstrează că Claudia este nerăbdătoare să își cunoască băiețelul și să înceapă această nouă aventură alături de partenerul său.