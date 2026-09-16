Bianca Iotu a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu Remi, în fața ispitei Narcis. Ce limite nu mai este dispusă să accepte concurenta.

Bianca Iotu, declarații fără perdea despre relația cu Remi. Ce a spus în filmările care nu s-au difuzat la TV | Antena 1

Bianca Iotu și Remi Dobre sunt unul dintre cuplurile care participă în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, unde au venit să își testeze relația și să afle dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste provocările din Thailanda. Cei doi au intrat deja în atenția publicului încă din primele ediții ale emisiunii, după dezvăluirile făcute despre relația lor.

Bianca Iotu, declarații fără perdea despre relația cu Remi

În timp ce Remi a fost criticat pentru infidelitățile din trecut, Bianca a fost, la rândul ei, judecată de unii dintre cei care urmăresc emisiunea pentru felul în care a ales să gestioneze relația și problemele dintre ei. Acum, cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a vedea dacă mai pot construi împreună o relație bazată pe încredere și respect.

Un alt aspect important al poveștii lor este diferența de vârstă. Bianca Iotu are 37 de ani, în timp ce Remi Dobre are 24 de ani, iar concurenta a mărturisit că diferența dintre ei a avut de-a lungul timpului un rol important în conflictele din cuplu.

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În cadrul filmărilor pentru Insula Iubirii PLUS, disponibil exclusiv în AntenaPLAY, Bianca s-a deschis în fața ispitei Narcis și a vorbit despre ceea ce își dorește de la relația cu Remi. Discuția dintre cei doi a scos la iveală faptul că, pentru concurentă, întoarcerea la relația de dinainte nu mai pare o opțiune.

Ce a spus în filmările care nu s-au difuzat la TV

„Nu pari foarte fericită în chestia asta”, a remarcat Narcis în timpul discuției cu Bianca.

„Nu sunt, de aia sunt aici. Ori o continui cu reguli mai stricte, ori închid totul. Eu nu trebuie să mă schimb. Eu o închei dacă nu o să fie după limitele mele și cerințele mele”, i-a spus Bianca ispitei.

Declarațiile sale arată că Bianca pare să fi ajuns într-un punct în care nu mai este dispusă să accepte aceleași lucruri ca în trecut. Concurenta susține că, dacă relația va continua, aceasta trebuie să se desfășoare după anumite limite pe care le consideră esențiale.

Narcis a încercat să afle și cum ar reacționa Bianca în situația în care chiar ea ar ajunge să cadă în ispită. Întrebarea a pus-o însă într-o situație delicată, iar concurenta a evitat să ofere un răspuns clar.

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Bianca Iotu și Remi Dobre sunt acum pregătiți să își testeze limitele în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, iar parcursul lor poate aduce noi discuții și momente tensionate.

Programul TV Antena 1 este disponibil și aici. Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele sunt disponibile și în AntenaPLAY, acolo unde telespectatorii pot urmări și conținutul exclusiv din Insula Iubirii PLUS.