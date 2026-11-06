Cătălin Botezatu vorbește despre Eduard Vlădescu, ispita de la Insula Iubirii. L-a avut în echipa sa de modele: ” E extraordinar”

În prezent activează ca pilot, însă puțini știu că Eduard Vlădescu, ispita de la Insula Iubirii, a avut în trecut o carieră în modelling. De-a lungul timpului, acesta a participat la numeroase prezentări de modă și a lucrat inclusiv cu Cătălin Botezatu. Designerul a povestit ce impresie i-a lăsat fostul său model și a recunoscut că este mândru că l-a avut în echipa sa.

Eduard Vlădescu se numără printre ispitele masculine care au atras atenția publicului în sezonul 10 de la Insula Iubirii. Tânărul a reușit să se apropie destul de repede de Claudia, tânăra care a venit în Thailanda pentru a-și testa relația cu iubitul ei, Ionuț Mocăniță. Dincolo de povestea de pe insulă, ispita a stârnit curiozitatea celor de acasă, care au vrut să descopere mai multe detalii despre viața lui.

În prezent, Eduard Vlădescu profesează ca pilot, o meserie pe care o face cu multă pasiune. Puțini știu însă că, înainte să urmeze cursurile școlii de aviație, acesta a avut o carieră în modelling. A participat la numeroase prezentări de modă, a avut apariții televizate și a colaborat cu designeri cunoscuți din România. Printre cei alături de care a lucrat se află și Cătălin Botezatu.

Ce spune Cătălin Botezatu despre Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii. Cum a fost colaborarea cu ispita

Eduard Vlădescu a făcut parte din echipa lui Cătălin Botezatu și a defilat în cadrul mai multor evenimente de modă. Contactat de reporterii de la Spynews.ro, acesta a povestit cum l-a cunoscut pe tânăr și ce impresie i-a lăsat în perioada în care au colaborat. Designerul spune că are numai cuvinte de laudă la adresa fostului său model și că se bucură că l-a avut în echipă.

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Cătălin Botezatu a remarcat încă de atunci profesionalismul lui Eduard Vlădescu. Potrivit creatorului de modă, ispita nu a fost genul de model care să caute permanent atenția celor din jur sau să se folosească de numele echipei din care făcea parte pentru a se remarca. Dimpotrivă, Cătălin Botezatu zice că și-a făcut meseria cu discreție și a demonstrat că are calitățile necesare pentru acest domeniu. Totodată, designerul a ținut să sublinieze că tânărul este un băiat foarte educat și cu un caracter deosebit.

Cătălin Botezatu, impresionat de alegerea profesională făcută de Eduard Vlădescu

Pe lângă amintirile din perioada în care au lucrat împreună, Cătălin Botezatu a vorbit și despre actuala profesie a lui Eduard Vlădescu. Creatorul de modă spune că este bucuros să afle că acesta a devenit pilot, mai ales că știe cât de multă responsabilitate implică o asemenea meserie.

De asemenea, designerul i-a transmis că ușa echipei sale îi este în continuare deschisă și că îl primește oricând înapoi în lumea modellingului, dacă va dori să revină.

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