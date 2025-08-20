Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții

Antena Căutare
Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 a recunoscut fără ezitări câte operații estetice are. Tânăra s-a transformat complet în ultimii ani, după ce s-a lăsat pe mâna medicului estetician.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 17:30 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 17:33
Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 a atras, cu siguranță, toate privirile încă de la început. Firea ei efervescentă a adus-o în centrul atenției, iar băieții nu i-au putut rezista. Tânăra a stârit o mulțime de reacții și în mediul online, odată cu apariția sa în rol de ispită, mai ales să aceasta nu era străină de emisiunile TV.

Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025

Naba Salem bifa primele sale apariții la TV în 2017, însă de atunci, aceasta a trecut-o printr-o transformare completă. Fiind și extrem de activă în mediul online, urmăritorii ei au fost martorii schimbărilor sale.

Acum, fiind invitată într-un podcast, aceasta a recunoscut la ce intevenții estetice a apelat. Întrebată câteva operații estetice are, ispita Naba de la Insula Iubirii a răspuns deschis și a oferitn un răspuns care a șocat.

Aceasta a declarat că doar la sâni a avut 7 intervenții și încă mai are nevoie de una.

„Vai, nu știu. Mi-am făcut vreo 7 la sâni și mai trebuie să îmi fac una pentru că am eu am avut și ridicare și am umblat într-o relație greșită și el m-a bătut de mi-a desfăcut operația și de atunci sufăr cu problema asta la sâni”, a dezvăluit, fătă rețineri tânăra.

Mai mult, aceasta a apelat și la alte proceduri estetice pentru a-și schimba înfățișarea. Ea și-a mărit buzele, și-a pus fațete, și-a conturat trăsăturile feței și s-a acoperit cu tatuaje.

Cine este ispita feminină Naba Salem din sezonul 9 Insula Iubirii

Naba Salem are 30 de ani și este în zoda Rac. Aceasta este creator de coținut și își pune pe jar urmăritorii din mediul online.

Aceasta s-a născut în Irak, însă la doar 1 an familia s-a adăpostit de război în România. În ciuda faptului că este musulmancă, Naba trăiește după propriile reguli. Nu a avut niciodată un iubit cu aceeași religie ca ea și este foarte încrezătoare în privința stilului său de viață.

Deși părinții nu sunt neapărat de acord cu modul în care se prezintă în online, tânăra este mândră de propriul corp și nu ezită să și-l arate în cele mai sexy ipostaze.

Este o persoană direcă și foarte încrezătoare în forțele sale, iar asta se vede în deciziile pe care le-a luat în viață. De asemenea, știe foarte clar ce își dorește de la bărbatul de lângă ea.

