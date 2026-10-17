Ce conținea cutia misterioasă care i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Insula Iubirii. A fost o premieră în emisiune

Concurenții au primit o cutie misterioasă și, când au deschis-o, au avut parte de o surpriză de proporții, în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Concurenții de la Insula Iubirii au avut parte o surpriză de zile mari în ediția din 17 octombrie 2026. O cutie misterioasă a fost adusă și emoțiile au atins cote maxime! Descoperă în rândurile de mai jos ce conținea respectiva cutie. Momentul a reprezentat o adevărată premieră în show.

Ce conținea cutia misterioasă care i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Insula Iubirii. Momentul a fost o premieră în emisiune

Surpriză de proporții în ediția din 17 ocotmbrie 2026 atât penutr vila fetelor, cât și pentru vila băieților. Ziua era una destul de liniștită și concurenții se relaxau alături de ispite atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat!

„Se simte ceva în aer”, a zis una dintre ispite.

Articolul continuă după reclamă

„Era o presiune în aer, alegerile de date trebuiau să se întâmple și nu se întâmplau. Toată lumea simțea că urma să se întâmple ceva”, a mărturisit ispita Narcis.

Concurenți și ispite de la Insula Iubirii

Apoi, când toți se așteptau mai puțin, cineva și-a făcut apariția și a adus o cutie misterioasă în vila fetelor. La fel s-a întâmplat și în vila băieților.

„Un mesaj de la domnul Radu”, a zis persoana care a adus cutia.

„Ca și când domnul Radu era un mafiot. S-a simțit ca în filmele cu mafioți”, s-a amuzat Remi.

„E prima oară când se întâmplă așa ceva la Insula, Nu știam ce e!”, a zis o altă ispită.

Concurenți și ispite de la Insula Iubirii

Cutiile misterioase au fost deschise și înăuntru au descoperit o tabletă cu un mesaj complet neașteptat de la Radu Vâlcan.

„Bună seara, dragilor! Sper că vă simțiți bine și că v-ați distrat cu măsură aseară în Phuket. La Insula Iubirii, fiecare zi este despre voi, dar fiecare zi vine și cu surprize. Pentru că azi e o zi în care aveți neovie să vă reveniți, am decis să nu mai facem alegeri pentru date-ul următor. Mâine veți avea un nou date, dar este un date diferit. Astăzi nu e nevoie să faceți nicio alegere. Surpriza va fi chiar partenerul, pe care îl veți descoperi direct la date”, a fost premiera anunțată de Radu Vâlcan în show.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.