Ce i-ar fi spus Remi Danielei când nu aveau lavaliere, la Insula Iubirii. Ispita a dezvăluit detalii neașteptate

În ediția de pe 10 octombrie 2026 au fost difuzate imagini cu Remi și ispita Daniela, intrând amândoi în mare. Deși iubitul Biancăi a păstrat distanța față de Daniela, ispita a dezvăluit o conversație neașteptată între ei, fără lavaliere.

Ce i-ar fi spus Remi Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă. Ispita l-a dat de gol pe iubitul Biancăi: „Sunt niște detalii acolo…” | Antena 1

Remi și Daniela au alergat pe plajă împreună, apoi au lăsat lavalierele și au intrat în mare.În timp ce Remi a susținut că nu a discutat nimic profund cu Daniela în apă și că și-ar fi dorit să fie singur, însă nu a vrut să o refuze, ispita Daniela a susținut că în mare, când nu aveau lavaliere, Remi i-a dat de înțeles că își dorește să aibă de-a face cu ea, după încheierea filmărilor din Thailanda.

Ce i-ar fi spus Remi Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă. Ispita l-a dat de gol pe iubitul Biancăi: „Sunt niște detalii acolo…”

„Eu simțeam că vrea să-mi spună ceva. Mi-a menționat să nu mă mai apropii fizic de el, să țin 20-30 centimetri între noi că se interpretează. Eu am explicat că așa sunt eu și fac ce simt și el a zis păstrează ce simți încă 10 zile. Făcea referire la momentul în care se termină filmarea. Să facă ce nu ar vrea să facă aici. Apoi mi-a spus ce ar vrea să facă cu mine. Nu știu cum să reproduc cuvintele lui. Nu mă așteptam să-mi facă declarația asta chiar așa, dar eu am simțit din privirile lui chestia asta! Părerea mea e că a picat în ispită. Sunt niște detalii acolo, dacă mi-ai spus așa ceva, despre ce vorbim”, a spus Daniela la testimoniale.

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„Ea era la pachet cu mine. Eu sunt cu sportul și a folosit metoda asta să vină spre mine, să mă cucerească”, a spus Remi la testimoniale.

În timp ce Remi a spus că a vorbit numai banalități cu Daniela, ispita a fost de altă părere, susținând că iubitul Biancăi a căzut deja în ispită.

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