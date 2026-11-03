Claudia Ion de la Insula Iubirii este nail artist, însă a absolvit o facultate într-un domeniu diferit. Ce studii are concurenta și cum arăta la absolvire?

Ce studii are Claudia de la Insula Iubirii. Concurenta este nail artist, dar a absolvit o facultate într-un domeniu diferit | Instagram

Claudia Ion de la Insula Iubirii traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Concurenta a împlinit recent 26 de ani și a publicat pe conturile de socializare mai multe fotografii de la aniversare. Deși este cunoscută pentru activitatea sa de nail artist, puțini știu că aceasta a absolvit o facultate într-un domeniu cu totul diferit de cel în care activează în prezent.

Ce studii are Claudia Ion de la Insula Iubirii

Claudia și Ionuț au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a afla dacă legătura dintre ei poate rezista tentațiilor. Deși concurenta considera că are o relație solidă și că partenerul său îi împărtășește sentimentele, experiența din Thailanda a scos la iveală mai multe nemulțumiri pe care Ionuț le-ar fi ținut ascunse.

Mai mult, în episoadele din 30 și 31 octombrie, Claudia a început să se apropie de ispita Eduard, după ce a văzut la bonfire declarațiile făcute de partenerul său. Dezamăgită de lucrurile pe care le-a aflat, concurenta pare să privească relația cu Ionuț dintr-o perspectivă diferită.

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Ce facultate a absolvit Claudia Ion de la Insula Iubirii

Dincolo de experiența trăită în cadrul emisiunii și de activitatea sa în industria frumuseții, Claudia Ion are și studii într-un domeniu diferit. Concurenta este nail artist, însă a absolvit Facultatea de Jurnalism în anul 2022, făcând parte din promoția 2019–2022.

Tânăra a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online un moment important din viața ei, publicând o fotografie de la absolvire. În imagine, Claudia apare purtând toca specifică ceremoniei, în amfiteatrul facultății, și ținând în brațe un buchet impresionant de flori.

Chiar dacă nu a ales să urmeze o carieră în domeniul pentru care s-a pregătit în timpul facultății, concurenta și-a construit un drum profesional în industria frumuseții. În prezent, aceasta activează ca nail artist și își ține comunitatea online la curent cu proiectele și activitățile sale.

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Claudia Ion are o relație apropiată cu familia sa

Un alt aspect important din viața concurentei de la Insula Iubirii este legătura pe care o are cu familia. În mai multe rânduri, Claudia a vorbit despre relația apropiată cu părinții săi, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare arată că petrece timp alături de cei dragi.

Tânăra nu se ferește să împărtășească momentele speciale din familie și să fie prezentă la evenimentele importante pentru cei apropiați. De asemenea, aceasta publică frecvent imagini alături de părinți, lăsând să se vadă afecțiunea pe care le-o poartă.

Prin intermediul postărilor din mediul online, Claudia Ion își ține admiratorii la curent cu momentele importante din viața sa, atât cele profesionale, cât și cele personale.

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