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Cum arată Claudia Ion de la Insula Iubirii brunetă. Transformarea care i-a pus pe fani pe jar: „Am intrat în era Catwoman”

Claudia de la Insula Iubirii și-a surprins fanii cu o transformare spectaculoasă. Concurenta a apărut brunetă, într-o ținută îndrăzneață, inspirată de Catwoman.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 11:24 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 11:27
Cum arată Claudia Ion de la Insula Iubirii brunetă. Transformarea care i-a pus pe fani pe jar: „Am intrat în era Catwoman” | Shutterstock
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După un bonfire incendiar și o petrecere de neuitat în club, surprinse în ediția din 31 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Claudia a avut un mesaj neașteptat pentru cei care o admiră.

Cum arată Claudia Ion de la Insula Iubirii brunetă

Concurenta din sezonul 10 a decis să le facă fanilor o surpriză și a realizat un pictorial special, în care și-a schimbat complet înfățișarea. Mai mult, pentru câteva ore, Claudia a renunțat la părul șaten și a optat pentru o transformare spectaculoasă: a devenit brunetă.

„Am intrat în era mea Catwoman”, a scris concurenta de la Insula Iubirii pe conturile sale de social media.

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Puțini au mai putut să o recunoască în noua ipostază. Cu părul brunet, îmbrăcată din cap până în picioare în latex și cu o atitudine îndrăzneață, Claudia a adoptat un look care amintește de celebra Catwoman. Ținuta mulată și apariția spectaculoasă au transformat pictorialul într-unul dintre cele mai îndrăznețe de până acum.

Plină de încredere și stăpână pe situație, concurenta a pozat din mai multe unghiuri, punându-și în valoare noua imagine. Ulterior, aceasta s-a mândrit cu fotografiile pe profilul său de Instagram, unde admiratorii au putut vedea transformarea.

Schimbarea de look a atras atenția și prin asemănarea pe care Claudia o are, în aceste imagini, cu Nattasha Black. Cele două au abordat de-a lungul timpului apariții îndrăznețe, însă pictorialul Claudiei a venit cu o surpriză pentru cei obișnuiți să o vadă cu părul șaten.

Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea

Săptămâna viitoare, Insula Iubirii le pregătește telespectatorilor noi momente tensionate, surprize neașteptate și răsturnări de situație. Experiența concurenților devine tot mai intensă, iar dezvăluirile și deciziile care urmează să fie făcute ar putea schimba complet dinamica relațiilor dintre aceștia.

Una dintre surprize vine chiar din vila băieților, acolo unde Radu Vâlcan va anunța că unul dintre concurenți va avea parte de o experiență specială: un date de 24 de ore. Vestea stârnește curiozitatea, iar întrebarea care rămâne este cine va avea parte de această întâlnire și ce se va întâmpla pe parcursul celor 24 de ore.

Nici celelalte momente ale edițiilor viitoare nu vor fi lipsite de emoții. Radu Vâlcan pregătește un anunț care îi va lua prin surprindere pe concurenți și care poate pune capăt experienței unuia dintre cupluri. Prezentatorul le va da acestora o veste neașteptată:

„Dragii mei, această experiență se va termina în această seară pentru un cuplu”.

Declarația ridică numeroase semne de întrebare: cine sunt cei care vor părăsi emisiunea și ce s-a întâmplat înainte ca această decizie să fie anunțată? Va fi vorba despre o alegere făcută de concurenți sau despre o situație care îi va obliga să încheie mai devreme aventura de pe insulă?

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Răspunsurile și toate momentele care vor schimba cursul poveștilor de pe insulă pot fi urmărite săptămâna viitoare, vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Emoții puternice și apropieri neașteptate. Ce s-a întâmplat între concurenți ... Nattasha și Maria Avram, întâlnire la ceas de noapte. Ce s-a întâmplat între actuala și fosta concurentă de la Insula Iu...

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