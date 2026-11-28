Ziua de 30 noiembrie este una specială pentru sute de mii de români care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei. În fiecare an, această sărbătoare este marcată în calendarul ortodox în cinstea Sfântului Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul României. Andrei și Andreea sunt cele mai cunoscute nume celebrate, însă lista îi cuprinde și pe cei care poartă variante și derivate ale acestora. Iată cui trebuie să îi spui „La mulți ani”!

fântul Andrei 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 30 noiembrie | Shutterstock

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie 2026

Pe 30 noiembrie, persoanele care poartă numele Andrei și Andreea își sărbătoresc ziua onomastică. De asemenea, sunt celebrate și persoanele care au prenume derivate din acestea.

Conform ournet.ro, printre cele mai cunoscute nume care își serbează onomastica de Sfântul Andrei se numără:

Andrei, Andreas, Andrias, Andrieș, Andru, Andruț, Andruș, Andreiu;

Andi, Andu, Andrică;

Andreea, Andra, Andrada, Andrea, Andreia;

Andruța, Deia, Deea, Edra, Endre.

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Așadar, dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă unul dintre aceste prenume, nu uita să le transmiți cele mai frumoase urări pe 30 noiembrie.

Ce semnificație are numele Andrei

Numele Andrei are origini grecești și provine de la termenul „Andreas”, derivat din cuvântul „andreios”, care înseamnă „bărbătesc”, „curajos” sau „viteaz”.

De-a lungul timpului, acest prenume a fost asociat cu puterea, curajul și bărbăția. În tradiția creștină, numele este legat de Sfântul Apostol Andrei, unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, cunoscut și sub denumirea de „Cel Întâi Chemat”.

Și numele Andreea are aceeași origine, fiind forma feminină a prenumelui Andrei.

Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. De ce este sărbătorit pe 30 noiembrie

În fiecare an, la data de 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României.

Sfântul Andrei a fost fratele Sfântului Apostol Petru și unul dintre primii ucenici care l-au urmat pe Iisus Hristos. Înainte de a deveni apostol, acesta a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia în mai multe regiuni, inclusiv în zona Dobrogei de astăzi, motiv pentru care este considerat ocrotitorul spiritual al poporului român, scrie Basilica.ro.

În anul 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat oficial Ocrotitorul României, iar începând din 2001, ziua de 30 noiembrie a devenit sărbătoare bisericească națională.

De Sfântul Andrei, credincioșii participă la slujbele religioase și se roagă pentru sănătate, liniște și protecția celor dragi. Totodată, sărbătoarea reprezintă un prilej de bucurie pentru toți cei care poartă numele apostolului.

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