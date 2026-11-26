Sânziana Negru a reacționat, după ce a primit un comentariu în care i s-a sugerat că ar trebui să se gândească să devină mamă, totul pornind de la faptul că influencerița le-a prezentat, în ultima perioadă, urmăritorilor cum arată viața ei la casa din pădure.

Replica Sânzianei Negru, după ce i s-a spus că ar trebui să devină mamă | Instagram

În ultima perioadă, Sânziana Negru le-a prezentat urmăritorilor cum arată viața ei la casa din pădure. Influencerița a renovat și casa bunicilor din Republica Moldova, alături de Ștefan Floroaica, iubitul ei cu care o relație de aproape trei ani.

Replica Sânzianei Negru, după ce i s-a spus că ar trebui să devină mamă

Cu toate că de-a lungul relației cu iubitul ei, Sânziana Negru a declarat că nici ea, nici Ștefan Floroaica nu se grăbesc să facă pasul cel mare, influencerița a primit un comentariu în care i s-a sugerat că ar trebui să devină mamă.

Comentariul a apărut la unul dintre videoclipurile ei, în care vorbea despre case, atât despre cea în care locuiește, din pădure, cât și despre locuința din Republica Moldova, pe care a renovat-o.

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Câștigătoarea America Express a lăsat să se înțeleagă că este deranjată de cei din exterior care intervin în viața ei. Sânziana Negru a postat și un videoclip sugestiv.

Sânziana Negru a recunoscut că nu își dorește atât de mult să se căsătorească

Chiar dacă au o relație de aproape trei ani, Sânziana Negru a declarat că nici ea, nici Ștefan Floroaica nu pun atât de mare preț pe căsătorie.

Influencerița spunea că vor face pasul cel mare atunci când vor simți și că dincolo de acest moment, este mai important să aibă o relație fericită.

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