Experții au dezvăluit cum mâncăm corect în Postul Crăciunului ca să nu ni se facă rău și care sunt cele mai comune greșeli.

Mâncarea de post poate fi foarte sănătoasă dacă ții cont de câteva reguli simple | Shutterstock

Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și ține până în Ajunul Crăciunului, o perioadă în care credincioșii nu mănâncă, în mare parte, alimente de origine animală.

Pentru mulți români, postul înseamnă 6 săptămâni fără carne, lapte și ouă.

Medicii spun că perioada poate fi una benefică pentru organism, dar numai dacă meniul e gândit cu atenție.

Altfel, postul poate aduce kilograme în plus, oboseală și chiar amețeli, dacă nu sunt consumate alimentele corecte.

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Cum mâncăm corect în Postul Crăciunului ca să nu ni se facă rău

Cu un meniu bine pus la punct, postul poate avea efecte pozitive, inclusiv scăderea colesterolului, potrivit medicului Georgiana Bernea-David, scrie news.ro. Problema apare atunci când oamenii se rezumă la câteva alimente.

„Alimentaţia în această perioadă trebuie să fie una variată, echilibrată şi nu monotonă,“ avertizează Bernea-David.

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Sfatul ei e ca produsele de origine animală să nu fie pur și simplu scoase din farfurie, ci înlocuite cu alternative potrivite. Perioada din an contează și ea. Specialista explică că în sezonul rece imunitatea scade, iar o trecere bruscă la o alimentație fără proteine animale poate lăsa organismul mai expus. De aceea, recomandă legume, supe, ciorbe și mâncăruri simple, gătite în casă.

În general, în post, mulți credincioși își bazează meniul pe cartofi și orez, ceea ce poate duce la creșterea glicemiei și luarea în greutate.

Produsele de post din comerț, precum pateurile vegetale, salamul și cârnații de post au aditivi mulți. Medicul spune despre că „pot contracara efectele benefice ale postului“, mai ales dacă nu sunt consumate cu măsură.

Cu ce înlocuim carnea și lactatele

Dincolo de cartofi și orez, care pot oferi o senzație de sațietate, trebuie să fie incluse și alte alimente, precum broccoli, fasole verde, tocănițelor de legume, mâncărurilor de varză și supelor cu mai multe legume.

În locul cărnii se pot folosi preparate din legume, ciuperci, fasole, linte și năut. Laptele poate fi înlocuit cu lapte vegetal din soia sau migdale, făcut în casă. Acesta poate fi îndulcit cu sirop de fructe și se poate pune peste cereale integrale sau în smoothie-uri.

Hidratarea e la fel de importantă, necesarul recomandat e de cel puțin 30 de mililitri de apă pe kilogram. Pe lângă apă se pot bea ceaiuri neîndulcite, limonadă, apă cu fructe sau legume, smoothie-uri, supe și ciorbe.

De ce amețesc unele persoane când țin post

Una dintre cauzele pentru care unora li se face rău atunci când renunță la produsele animale e lipsa vitaminei B12. O dietă strict vegetariană ținută pe termen lung poate duce la un deficit important de B12 și, de aici, la anemie, scrie ProTV.

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Când vitamina lipsește, apar amețeli și deficit de forță musculară, pentru că B12 participă la producerea acizilor nucleici, de care au nevoie toate celulele corpului.

Vitamina B12 are nevoie de o proteină produsă de stomac, numită factor intrinsec, pentru a putea fi absorbită. Factorul intrinsec permite absorbția vitaminei B12 în intestin. Atunci când mucoasa gastrică e afectată, absorbția nu se mai produce corect și apare anemia.

Ca urmare, trebuie să fie consumate vitamine bogate în vitamina B12 și să se profite de zilele în care e dezlegare la pește, pentru a obține proteine din pește. În plus, unele legume, precum fasolea uscată și năutul, au un aport important de proteine, necesar pentru o funcționare optimă a corpului.