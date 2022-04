Cine este Ispita Marco Cicognini de la Insula Iubirii sezonul 6. Ce afaceri are italianul la noi în țară și cu ce se ocupă

Carismatic, ambiţios, orgolios şi deopotrivă emoţionat - aşa îl vor putea descoperi telespectatorii pe Marco Cicognini. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 6 are 35 de ani și este proprietar de club în capitală.

Italian venit în România în vizită, Marco a hotărât să se stabilească aici şi chiar şi-a deschis propria afacere – un club în centrul vechi din București. Bărbatul a ajuns la noi în țară când sora lui studia aici și a decis că își dorește să rămână.

"Am rămas fascinat de vitalitatea orașului și am cunoscut multe persoane frumoase, care m-au făcut să mă simt ca acasă. Din acest motiv mi-am mutat viața aici. Mă consider un bărbat educat, sensibil, vesel și fermecător. Nu știu dacă sunt special, dar cu siguranță sunt unic", a pus Marco în momentul în care a cunoscut cele cinci cupluri care au venit să treacă de testul suprem al fidelității.

Ce trebuie să știe publicul despre Ispita Marco Cicognini de la Insula Iubirii sezonul 6

Italianului originar din Milano îi plac femeile brunete, de 1.65 sau 1.75 m. La 25 de ani, a participat la o emisiune din Italia. În trecut a jucat tenis, ba chiar a fost antrenor, de unde și fizicul său care a atras atenția fetelor din cupluri mai ceva ca un magnet.

Bărbatul susține că a învățat să vorbească bine limba română într-un an.

În contrast cu reputaţia naţionalităţii lui, cea de veritabil cuceritor, Ispita Marco Cicognini de la Insula Iubirii sezonul 6 spune că până acum nu a avut ocazia să simtă că a iubit cu adevărat: "Nu pot spune că știu cum este când iubești!"

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cigognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.