Cum arată acum Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, la 15 zile după rinoplastie. S-a fotografiat fără bandaje

Daiana Prodan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, și-a scos bandajele la 15 zile după rinoplastie.

Frumoasa brunetă a apelat la ajutorul medicului estetician după ce de-a lungul timpului a primit mai multe critici cu privire la înfățișarea ei și de prea multe ori a fost întrebată când își operează nasul care era considerat prea mare.

Cum arată acum Daiana Prodan la 15 zile după rinoplastie

Se pare că Daiana a luat decizia de a face rinoplastie, dar, din câte a povestit pe contul ei de Instagram, fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a luat inima în dinți și a apelat la această operație din dorința de a se simți și mai încrezătoare în sine și pentru a se privi în oglindă cu și mai multă admirație.

Citește și: Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, a apelat la ajutorul medicului plastician. Despre ce schimbare e vorba

Articolul continuă după reclamă

Daiana a închis gura lumii și a pus capăt criticilor cu un nou look, având acum o înfățișare schimbată. Ea și-a scos bandajele de pe nas la 15 zile după operație și s-a filmat în timp ce a făcut-o.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atunci când și-a văzut chipul fără bandaje, Daiana a izbucnit în lacrimi, povestind că se simte extrem de recunoscătoare pentru echipa medicală care a ajutat-o să își depășească acest complex.

Daiana a postat apoi un video cu medicul care a operat-o și a transmis un mesaj emoționant legat de noua ei înfățișare.

Frumoasa brunetă se bucură acum de un look perfect și e mândră de rezultate. Chiar dacă încă are semne pe față, vânătăi și ochii puțin umflați, Daiana a învățat să aibă răbdare cu ea și știe că rezultatul final, care va fi vizibil peste câteva luni, este exact ceea ce și-a dorit.

Citește și: Ce au putut să pățească Iustina Luchian si Daiana Prodan în Turcia. Fostele concurente Insula Iubirii sunt împreună în vacanță

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Dupa un an de cautari, am ajuns la concluzia ca cel mai potrivit doctor pentru mine este domnul @drhakangence ! Atat el, cat si intreaga echipa, sunt niste oameni de nota 10, care mi-au oferit incredere si siguranta din prima zi!

Nu va ambalati sa comentati aiurea, nasul e la multi km distanta de rezultatul final, in acest video l-am vazut pentru prima data dupa 5 zile de la operatie. O sa se desumfle, o sa mai coboare si in timp o sa se vada si rezultatul final. La fata sunt mai bine, imi trec vanataile si umflăturile incet. (pun story) Tot ce pot sa mai spun e ca in fiecare dimineata cand ma uit in oglinda plang de fericire.

Acum am alte bandaje, peste 10 zile o sa le dau jos si revin iar cu un update.

Sunt recunoscatoare fetelor pe care nu le cunosteam si totusi mi-au fost psihologi perioada de dinaintea operatiei si dupa❤️si Iustinei bineinteles:)))💗💗iar pe domnul doctor, il recomand din tot sufletul meu!

A fost cea mai buna alegere pe care puteam sa o fac si sunt convinsa ca o sa am un rezultat asa cu mi-am dorit! Acest video e si pt fetele care vor sa isi faca aceasta operatie, nasul nu o sa fie perfect din prima, cum se si vede la mine, trebuie doar sa aveti incredere in proces❤️ ”, scris Daiana la descrierea postării de pe contul ei de Instagram.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Daiana Prodan a vorbit deschis despre conexiunea pe care a avut-o cu ispita Radu