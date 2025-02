Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, a apelat la ajutorul medicului plastician. Despre ce schimbare e vorba

Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, a decis să își facă o intervenție estetică neașteptată.

Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, a decis să facă o schimbare extrem de importantă pentru ea, apelând la o intervenție estetică ce i-a modificat chipul.

Daiana Prodan a fost una dintre cele mai carismatice și sincere concurente de la Insula Iubirii din sezonul 8, fiind tot timpul pregătită să spună ce gândește, atât în legătură cu cuplul ei cu Rareș, cât și în legătură cu restul concurenților.

La ce procedură estetică a apelat Daiana Prodan

Frumoasa brunetă a fost extrem de îndrăgită de public pentru felul ei de a fi și după emisiune și-a câștigat mulți urmăritori și fani care au lăudat-o pentru atitudinea ei.

Chiar dacă au existat și critici la adresa ea și a felului în care își coordonează relația cu Rareș, Daiana a ales să nu ia în seamă comentariile negative și să se focuseze pe a fi naturală în relația cu iubitul ei.

Deși s-a speculat inițial că ea și ispita Radu ar fi format un cuplu după încheierea emisiunii, fosta concurentă a dezmințit aceste zvonuri și la scurt timp a început să posteze din nou fotografii cu Rareș, semn că cei doi s-au împăcat.

Daiana trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste cu partenerul ei și se bucură de schimbările pe care amândoi le-au făcut pentru relația lor pentru ca aceasta să fie una sănătoasă și solidă, bazată pe încredere.

De când a devenit vizibilă pe social media și a început să aibă colaborări cu mai multe branduri, criticile la adresa fizicului Daianei nu au încetat să apară și fost concurentă Insula Iubirii a învățat să le dea peste nas celor care nu o plac.

Inițial, Daiana i-a sfătuit să nu o mai urmărească, după ce mulți o criticau că s-a îngrășat sau că are nasul prea mare și ar trebui să facă ceva în legătura cu asta.

Se pare că Daiana a dat atenția comentariilor și sfaturilor celor din jur și a apelat la o intervenție de augmentare a buzelor, iar recent a postat pe Insta Story mai multe imagini în care le arăta celor care o urmăresc că și-a făcut rinoplastie.

Iubita lui Rareș a decis să facă acest pas important care îi va schimba fizionomia pentru totdeauna. Daiana a povestit că se afla acum în perioada de vindecare și așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultatul final după ce scapă de vânătăi și umflături.

La un Insta Story, Daiana a scris: "Mai comentați ceva amu", referindu-se clar la toți cei care au spus de-a lungul timpului că are nasul prea mare. Apoi, ea a mai postat pe Story:

"Sunt foarte bine, mulțumesc pentru mesaje. Curând o să vă spun și medicul pe care l-am ales și tot procesul. Azi am dormit toată ziua și am de gând să continui. Poza asta e după câteva ore de la operație, încă eram anesteziată, nu știu când am făcut-o, dar e singura în care nu am ochii umflați. Revin. Pupici".

Fanii așteaptă acum cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre starea ei de sănătate și despre cum decurge vindecarea.

