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Cum arată mama ispitei Gabriella Barbu de la Insula Iubirii. Imagine rară cu femeia care i-a dat viață. Detaliul observat de fani

Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost surprinși atunci când au descoperit cum arată mama ispitei Gabriella Barbu. Descoperă cum

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 13:08 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 13:14
Descoperă imagini cu mama ispitei Gabriella Barbu de la Insula Iubirii | Antena 1
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Gabriella Barbu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate ispite de la emisiunea Insula Iubirii, însă puțini sunt cei care știu cum arată femeia care i-a dat viață. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată mama ispitei Gabriella Barbu, cea care l-a cucerit pe Montoya în Spania, dar și ce detaliu au observat imediat fanii.

Cum arată mama ispitei Gabriella Barbu de la Insula Iubirii. Detaliul observat imediat de fani

Marea surpriză a sezonului 10 Insula Iubirii de la Antena 1 a fost faptul că printre ispitele feminine s-a numărat și Gabriella Barbu, tânăra care l-a sedus pe Montoya la show-ul „Isla de las tentaciones”.

După ce a făcut furori la Insula Iubirii Spania, unde a participat de două ori, Gabriella Barbu a decis să își testeze abilitățile de ispită și în România. În prezent, deși au trecut doar câteva zile de când a început sezonul 10 al show-ului, bruneta pare să îl fi captivat din plin pe Prințul Marco Dăscăliuc.

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Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii

Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii

În vârstă de 26 de ani, aceasta s-a născut în România din tată spaniol și mamă româncă și s-a mutat în Spania încă de când era mic copil, trăindu-și cea mai mare parte a vieții în Murcia.

Gabriella Barbu este o adevărată apariție și are aproximativ 350.000 de urmăritori doar pe Instagram, dar puțini sunt cei care știu cum arată femeia care i-a dat viață. Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost luați prin surprindere atunci când au descoperit cum arată mama ispitei Gabriella Barbu.

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O cheamă Flori, este antreprenor și, deși nu se cunosc informații despre vârsta femeii, aceasta are un aer tineresc și surprinde ori de câte ori publică o fotografie pe contul său de Instagram.

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Elegantă, feminină și atentă la aspectul fizic, mama ispitei Gabriella Barbu arată într-o formă de zile mari. Când cele două se pozează împreună, numeroase persoane ar putea fi tentate să creadă că sunt surori. Un detaliu observat de fani este asemănarea puternică dintre cele două.

Se pare că Gabriella Barbu este extrem de mândră de trăsăturile pe care le-a moștenit de la mama ei și a publicat chiar și Story-uri în care și-a arătat recunoștința pentru genele bune primite de la femeia care i-a dat viață.

colaj foto cu gabriella barbu de la insula iubirii

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