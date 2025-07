Cum arăta Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 în urmă cu 8 ani. Avea părul brunet și era de nerecunoscut

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 s-a transformat complet în ultimii ani. Ce spune soția lui Marius despre opreațiile estetice. Fata neagă că ar fi apelat la vreo intervenție.

Maria Avram a atras rapid atenția pe Insula Iubirii. Soția lui Marius nu se ferește să își spună părerile, iar acest lucru a dus-o și în câteva conflicte, încă din primele ediții ale reality show-ului. Pe lângă atitudinea sa puternică, Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 iese în evidență și prin trăsăturile fizice superbe. Cu toate acestea, concurenta a trecut printr-o adevărată transformare în utlimii ani, iar în imaginile din trecut este de nerecunoscut.

Cum arăta Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 în urmă cu 8 ani. A trecut printr-o transformare completă, dar susține că nu are intervenții estetice

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 arată complet diferit față de acum 8 ani. În imaginile de pe conturile din mediul online, se poate observa că aceasta a trecut printr-o transformare impresionantă.

Soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 era brunetă și pare că în utimul timp a dedicat mult timp evoluției persoanale. Fotografiile cu ea din trecut au apărut și pe un grup al fanilor Insula Iubirii și mulți au criticat-o pentru schimbările pe care și le-a făcut.

„Mult mai dulce înainte”, au reacționat fanii. „Poza asta arată câte operații are…rinoplastie, lifting, acid în buze…”, a mai adăugat un internaut, în timp ce altcineva a remarcat culoarea diferită a ochilor.

Maria a intervenit și ea în comentarii și a ținut să precizeze că nu are nicio operație estetică la nivelul feței, iar transformarea ei se datorează trecerii timpului. Aceasta a menționat că singura intervenție pe care o are este una de corecție a buzei superioare.

„Culoarea ochilor este schimbătoare! Din albastru în verde, dar este naturală nu port lentile sau nimic altceva. Oamenilor! Nu sunt aici să fiu pe placul tuturor! În ceea ce privește operațiile estetice NU AM NICI MĂCAR 1! Singurul lucru pe care eu l-am schimbat în ani sunt buzele mai exact buza superioară! Va luați de culoarea ochilor de corp, dar mă știți voi mai bine?! Omul se schimbă în ani, nu mai am 15, 20 am 33! Voi nu v-ați schimbat în ani sau rămâneți la fel?!, a scris Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 pe un grup de Facebook.

„Am lăsat timpul să treacă și accept ca îmbătrânesc! Nu frumusețea asta exterioară este importantă… dar în România sportul național este datul cu părerea și judecata ce să facem cu timpul nostru” a mai reacționat ea.

