Cum s-a pregătit Cristina Petre înainte de a-și face apariția la Insula Iubirii - Reuniuni: „Am rămas cu un capitol neîncheiat”

După ce a văzut ce a avut de spus Andrei Rotaru la Insula Iubirii - Reuniuni, a urmat rândul Cristinei Petre să-și expună partea de poveste. Cristina Petre a fost foarte emoționată, dar și dornică să pună punct unui capitol greu din viața ei.

„Sincer nu mă gândeam să mai vin aici, împovărată de aceeași situație din trecut, dar am înțeles că fosta mea consoartă a participat și până la urmă am vrut să-mi înfrâng și eu o temere pentru că am rămas cu un capitol neîncheiat și cred că astăzi a venit momentul să-mi spun și eu povestea din perspectiva mea”, a spus Cristina înainte de a merge la bonfire.

Cum s-a pregătit Cristina Petre înainte de a-și face apariția la Insula Iubirii - Reuniuni. Fosta consoartă a lui Andrei a strălucit, ajutată de produsele Oriflame

Cu puțin timp înainte de a veni în fața lui Radu Vâlcan, Cristina a avut parte de un moment de pregătire, cu ajutorul produselor Oriflame. În ciuda stresului și faptului că imaginile cu Andrei au destabilizat-o, Cristina a arătat impecabil.

„Am avut mari emoții, mai ales că am văzut mărturiile lui Andrei, m-am destabilizat, dar știu că Dumnezeu mă întărește e acolo cu mine ca de fiecare dată și o să depășesc cu brio și ziua de astăzi”, a mai spus Cristina Petre.

Produsele Oriflame au avut un rol important în pregătirea Cristinei Petre pentru apariția în emisiunea „Insula Iubirii – Reuniuni”, oferindu-i un plus de încredere într-un moment în care a simțit nevoia să-și spună deschis povestea.

Pentru Cristina, ritualurile de îngrijire și produsele care o fac să se simtă bine în propria piele au fost mai mult decât un simplu detaliu de frumusețe. Produsele de frumusețe au contribuit la starea ei de bine și la curajul de a păși în fața camerelor și de a vorbi sincer despre căsnicia cu Andrei, despre despărțire și despre tot ceea ce a trăit în această perioadă. Astfel, Oriflame a devenit parte din procesul prin care Cristina și-a recăpătat încrederea și a găsit puterea de a-și spune propria versiune a poveștii.

Înainte ca luminile să se aprindă și camerele să înceapă să filmeze, fiecare detaliu contează. Rutina de pregătire începe cu un spray parfumat pentru păr și corp Oriflame, care oferă un plus de prospețime, continuă cu demachierea și machiajul potrivit pentru un look impecabil în fața camerelor, iar la final este completată de parfumul ales. La La Lime, cu note vibrante de lime și Akigalawood, sau Tropic Thunder, cu accente exotice de smochine, cocos și lemn de santal, sunt două parfumuri care adaugă personalitate și completează orice apariție. Descoperă produsele de îngrijire, machiaj și parfumurile Oriflame care transformă fiecare pregătire într-un adevărat ritual de beauty.