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Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, trei echipe s-au întrecut la un joc de amuletă dificil. La final, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta și Jokerul. Descoperă de ce s-a înfuriat Cheloo.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 23:18 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 23:18
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Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Irina Fodor a pregătit pentru cele trei echipe calificate la jocul pentru amuletă o provocare de zile mari, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Cine a câștigat amuleta și Jokerul, în ediția din 13 septembrie 2026. De ce s-a înfuriat Cheloo

Pentru toți cei 16 concurenți rămași în competiție, ziua a început cu misiunea dificilă de a ajunge la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încerce să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte. După ce au reușit să treacă peste această provocare, echipele au citit plicurile roșii în care era scrisă următoarea destinație.

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Acolo, fiecare echipă a primit misiunea de a găsi o anumită locație de pe harta primită. După ce au făcut rost de textul cântecului, cu ajutorul trecătorilor dornici să ajute, concurenții au încercat să reproducă piesa după ce au ascultat-o de trei ori. Cine s-a mișcat rapid a ajuns între primii la Irina Fodor și a primit șansa de a juca.

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

La jocul de amuletă s-au calificat echipele care au rezolvat primele aceste misiuni și acestea au fost Mihai Ban și Cheloo, Mirela Retegan și Maya și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Irina Fodor i-a așteptat într-un peisaj superb și a anunțat ce probă îi așteaptă de data aceasta.

„V-ați prins deja că o să ne jucăm de-a ciobănașii, de-a păstorii.O să jucăm mai multe jocuri. Fiecare mini-joc oferă puncte și există întotdeauna locul întâi, al doilea și al treilea, iar fiecare poziție contează. Există o regulă: punctele sunt valabile doar dacă oile sunt în țarcul vostru. După fiecare joc, fiecare echipă trebuie să alerge la țarc ca să își bage oile în țarc, numărul fiind în funcție de joc. Aveți la dispoziție doar un minut.

Irina Fodor și echipele calificate la jocul de amuletă, la Asia Express-Drumul Mătăsii

Irina Fodor și echipele calificate la jocul de amuletă, la Asia Express-Drumul Mătăsii

Dacă nu aveți numărul de oi, nu se validează punctele”, a anunțat Irina Fodor, care a explicat faptul că unele oi sunt mai speciale și pot aduce bonusuri sau dezavantaje.

La primul joc, concurenții au avut misiunea de a căra lapte cu mâinile, până când recipientele oferite sunt pline până la semnul indicat de Irina Fodor. La următorul joc, concurenții au avut de împletit sfori de lână. A urmat apoi un joc de desfăcut ghemul de haine și de îmbrăcat o sperietoare de ciori. Următorul joc a fost ceva mai complicat: aruncarea unor mingi prin intermediul unor furci, într-un coș special. Acesta a fost momentul în care Cheloo și cu Mihai Ban s-au enervat la culme și au început să înjure, căci probele le-au da multe bătăi de cap.

Mihai Ban și Cheloo la Asia Express

Mihai Ban și Cheloo la Asia Express

La final, echipa care a obținut cele mai multe puncte a fost cea care a câștigat amuleta și Jokerul, iar această echipă a fost cea formată din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

colaj foto cu irina fodor si concurentii de la asia express, la proba de amuleta cu prinsul oilor
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Surpriză uriașă la deschiderea agend...
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