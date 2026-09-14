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Când trebuie să tunzi gazonul pentru ultima dată înainte de iarnă. Semnul simplu care îți arată că este momentul să te oprești

Toamna vine cu o întrebare pentru cei care au o curte: când ar trebui tuns gazonul pentru ultima dată înainte de venirea iernii? Mulți se ghidează după calendar sau renunță la mașina de tuns imediat ce apar primele nopți foarte reci. Momentul potrivit nu este însă același în fiecare an.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 08:00 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 17:49
Când trebuie tuns gazonul pentru ultima dată înainte de iarnă | Profimedia
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Temperaturile și ritmul în care continuă să crească iarba sunt mai importante decât o anumită dată din calendar. Există și un semn simplu prin care poți verifica dacă gazonul mai are nevoie de o tundere sau poate fi lăsat până la primăvară.

Când trebuie tuns gazonul pentru ultima dată înainte de iarnă

Nu există o zi anume în care mașina de tuns trebuie pusă deoparte. Recomandarea este să continui să tunzi gazonul atât timp cât iarba continuă să crească.

Conform www.farmersalmanac.com, în cazul ierburilor de sezon rece, creșterea frunzelor încetinește considerabil pe măsură ce temperaturile scad, iar atunci când maximele din timpul zilei ajung în mod constant în jurul valorii de 10 grade Celsius, ritmul de creștere poate deveni foarte redus.

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Prin urmare, într-o toamnă neobișnuit de caldă este posibil să fie nevoie să scoți mașina de tuns mai târziu decât în alți ani. Și specialiștii University of Minnesota Extension recomandă continuarea tunderii până când iarba încetează să mai crească în timpul toamnei, conform www.extension.umn.edu.

Semnul simplu care îți arată că poți opri tunderea

Există o metodă foarte simplă pentru a afla dacă ai făcut ultima tundere din acel an.
După ce tunzi gazonul, urmărește-l în următoarele 10-14 zile. Dacă după aproximativ două săptămâni iarba aproape că nu a mai crescut, este un indiciu că perioada de creștere activă s-a încheiat și, cel mai probabil, nu va mai fi nevoie de o nouă tundere înainte de iarnă, conform www.farmersalmanac.com.

Dacă iarba a crescut însă vizibil, mai poate fi necesară încă o tundere. Este un reper mai util decât o dată stabilită în calendar, pentru că vremea diferă de la un an la altul și chiar de la o regiune la alta.

Primul îngheț nu înseamnă neapărat că trebuie să te oprești

O altă greșeală este să consideri primul îngheț ușor drept sfârșitul automat al sezonului. O singură noapte rece nu înseamnă neapărat că iarba și-a oprit complet creșterea. Dacă temperaturile cresc din nou, gazonul poate continua să crească, chiar dacă într-un ritm mult mai lent.

De aceea, este mai important să observi efectiv gazonul decât să te ghidezi după primul episod de frig. University of Illinois Extension recomandă, de asemenea, ca gazonul să fie tuns până când intră complet în repaus în timpul toamnei, conform www.extension.illinois.edu.

Cât de scurt trebuie lăsat gazonul înainte de iarnă

Ultima tundere nu înseamnă că iarba trebuie tăiată cât mai aproape de sol. O tundere excesiv de scurtă poate afecta plantele, tocmai într-un moment în care acestea trebuie să intre în sezonul rece în condiții cât mai bune.

University of Minnesota recomandă ca la ultima tundere gazonul să fie lăsat puțin mai scurt, dar nu sub aproximativ 5 centimetri, conform www.extension.umn.edu. O astfel de înălțime poate ajuta și la reducerea unor probleme care apar în timpul iernii.

University of Illinois oferă un reper similar, recomandând o înălțime finală de aproximativ 2 inci, adică puțin peste 5 centimetri. Important este ca gazonul să nu rămână nici exagerat de lung, dar nici să fie „ras” înainte de venirea frigului.

Ce faci cu frunzele care cad pe gazon

Ultimele tunderi ale anului coincid, de regulă, și cu perioada în care curtea începe să se umple de frunze. O cantitate mică de frunze uscate poate fi mărunțită chiar cu mașina de tuns. Resturile fine se pot descompune și pot întoarce materie organică și nutrienți în sol. Conform www.extension.illinois.edu, frunzele mărunțite pot fi lăsate pe gazon dacă stratul nu este prea gros.

Dacă frunzele se acumulează însă într-un strat dens, acestea trebuie îndepărtate sau mutate, pentru că pot acoperi iarba și o pot afecta. Frunzele strânse pot fi folosite ulterior în compost sau în alte zone ale grădinii.

Nu calendarul îți spune când să pui mașina de tuns deoparte

Așadar, ultima tundere a gazonului nu trebuie programată automat la sfârșitul lui septembrie, în octombrie sau după primul îngheț.Cel mai simplu reper rămâne chiar iarba.

Dacă ai tuns gazonul și după 10-14 zile observi că aproape nu a mai crescut, sezonul de tundere este, cel mai probabil, la final.

Dacă temperaturile rămân blânde și iarba continuă să crească, mai poate fi necesară încă o tură cu mașina de tuns. În felul acesta, gazonul intră în sezonul rece la o înălțime potrivită, fără să fie nici lăsat prea lung, nici tăiat excesiv înainte de iarnă.

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