Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba

Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, a făcut un pas important în cariera ei.

La scurt timp după Insula Iubirii, Daiana și Rareș s-au împăcat pentru o vreme, dar se pare că acum nu mai formează un cuplu. | Antena 1 & Instagram

Daiana Prodan a fost concurentă la Insula Iubirii sezonul 8, alături de iubitul ei de atunci, Rareș Petre.

Cei doi și-au fost fideli, nu au căzut în ispită, însă Daiana a considerat că are nevoie de timp pentru ea, pentru a se redescoperi și a se pune pe ea pe primul plan.

Daiana Prodan, noi planuri pentru cariera ei

La scurt timp după Insula Iubirii, Daiana și Rareș s-au împăcat pentru o vreme, dar se pare că acum nu mai formează un cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce a pățit Daiana Prodan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, după valul de ură primit în mediul online. A spus totul abia acum

Recent, Daiana a postat pe contul ei de Instagram schimbarea majoră pe care a decis să o facă în viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a înscris la Facultatea de Drept.

Înainte de Insula Iubirii, Daiana povestea că lucra la un restaurant în orașul în care locuiește. Acum principala ei preocupare este cariera ei.

După experiența de la Insula Iubirii sezonul 8, Daiana a învățat mai multe lucruri despre ea, a învățat să se valorifice mai mult și chiar a apelat la unele schimbări pentru a se simți mai bine în propriul corp. Tânăra în vârstă de 24 ani a apelat la o rinoplastie pentru a avea nasul mai subțire și a mai povestit urmăritorilor săi că și-a injectat buzele cu acid.

Cu un look fresh, mândră de corpul ei după ce a început să meargă la sală și să se preocupe de o alimentație sănătoasă, Daiana este acum o variantă mai bună a ei, fiind încântată de felul cum evoluează. În curând, ea va începe studiile la Facultatea de Drept din Oradea.

Citește și: Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”

Vara aceasta, Daiana s-a bucurat din plin de vremea frumoasă și a fost plecată alături de prietenele ei în vacanță în Turcia, dar și în Italia, pe Coasta Amalfi.

Fosta concurentă s-a bucurat din plin și de timp petrecut cu familia ei, în special cu sora ei mai mică, cu care a postat adesea mai multe imagini pe Insta Story.

În ultimele fotografii postate, Daiana nu s-a mai pozat în prezența niciunui bărbat, semn că momentan nu se mai concentrează pe o poveste de iubire. Relația ei cu Rareș a fost prima ei relație lungă, de mai bine de 2 ani, dar acum tânăra încearcă să fie mai rezervată înainte de a începe o nouă poveste de dragoste.

Daiana a povestit la Insula Iubirii că Rareș Petre i-ar fi fost infidel și acest lucru a făcut-o să își piardă încrederea în el. Tocmai de aceea, Daiana a ales să fie mai atentă acum la oamenii cu care se înconjoară.

Citește și: Cum arată acum Daiana Prodan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8, la 15 zile după rinoplastie. S-a fotografiat fără bandaje