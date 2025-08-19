Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”

Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7 a intervenit în subiectului momentului. Cum explică fata prezența camerei de filmat care a surprins imaginile cu Ella și Teo din baie.

Încă de la începutul sezonului 8 Insula Iubirii, Daiana Prodan a fost foarte activă în mediul online. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 și-a expus părerea despre noile ispite, dar a dezvăluit și detalii din culisele celui mai dur test al relației.

Cum explică Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 7 prezența camerei de filmat în baie

Așa cum i-a obișnuit pe fanii reality show-ului, Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 7 este foarte vocală și pe rețelele sociale. Aceasta a vorbit, din propria experiență, despre ce se întâmplă pe Insula Iubirii și a dat detalii din culise.

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 13, Ella a mers la date cu ispita Teo și cei doi au petrecut noaptea împreună. Cei doi au fost cazați într-o căsuță pe plajă, cu o priveliște de vis, care pentru o clipă i-a făcut să uite că sunt într-o emisiune.

Atracția dintre ei a fost tot mai mare, iar „inevitabilul” s-a produs. Ella și Teo nu au mai ținut cont că sunt filmați și și-au dat frâu liber dorințelor. Imaginile cu cei tânăra și ispita în baie s-au viralizat în mediul online, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

În timp ce unii fani ai emisiuni au condamnat-o pe fată, alții au apreciat-o pentru asumarea de a face ce simte. În același timp, pe grupurile de fani ai show-ului a apărut și teoria conform cărora momentul de intimitate dintre cei doi ar fi fost regizat.

Mulți s-au arătat contrariați de faptul că o cameră de filmat a reușit să surprindă imagini din baie. În acest context, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 a simțit nevoia să intervină.

Aceasta a ținut să explice că în contract este specificat că sunt filmați în permanență și a oferit mai multe detalii.

„În baie era un go pro mic ascuns, la fiecare date de noapte este ascuns un go pro undeva pentru că despre asta este show-ul... În contract e specificat că suntem filmați în orice moment, nu scrie nicăieri că toaleta este exclusă. Vă zic din experiență că nimeni nu ne impune sa facem absolut nimic, din montaje se poate lucra, dar faptele sunt ale noastre.

